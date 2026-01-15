Serie A : Les Français font gagner l'AC Milan

Pourcentage éronné : Un arbitre a expliqué que leur ligne il l'a mettait plus ou moins comme ils voulaient... Ta Var en gros c'est de la merde.
Au final, ce n'était pas le côté français qui semblait poser problème selon foot01... Puisque Sabri Lamouchi a été désigné... Comme quoi le racisme n' a pas de couleur ;-) si cela était arrivé dans un autre sens, cela ferait la une des médias et là rien du tout... C'est triste
Tout les jeunes sont partis de L OM pour de l'argent ils ont pas percé,
"Il faut donc oublier les sommes délirantes lues dans la presse". Il me semble avoir lu des sommes délirantes quelque part, mais où ?... Ah oui, c'était sur Foot01 bien sûr.^^
Vaz ca reste un bon joueur mais sans plus, mais c'est pas non plus un crack
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
