LdC : Alerte rouge pour la qualif à l'OM

Et pourtant Liverpool est plus fort que Paris, il n'y a aucune logique
@ Kvara : Liverpool est passé devant le PSG.
Bravo à lui et respect à Liverpool qui semble avoir trouvé la formule pour polir ce diamant brut. Dommage qu'on n'ait pas réussi il aurait été bien utile
1 les supporters de l'OL suivent toujours les matchs même non retransmis. 2 Attendez demain pour parler de débâcle 3 Vous faites très certainement une erreur de coupe, la débâcle c'était en champions pas en Europa
Mehdi le marseillais qui parle de débâcle, si le ridicule tuais il en serais sa 1ere victime.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l'OM 😣 Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal... #OMLIV | #UCL