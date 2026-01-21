ICONSPORT_282991_0318

LdC : Alerte rouge pour la qualif à l'OM

Ligue des Champions21 janv. , 22:57
parMehdi Lunay
59
Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée
Orange Vélodrome
OM-Liverpool 0-3
Buts : Szoboszlai (45e+1), Rulli (72e csc), Gakpo (90e+3)
Décevant ce soir, Marseille a été logiquement dominé par Liverpool 0-3 au Vélodrome. Encore dans le top 24, l'OM devra négocier un match très tendu à Bruges dans une semaine.
Relancé par des avalanches de buts contre Bayeux et Angers, l'Olympique de Marseille pouvait être ambitieux avant de jouer un Liverpool convalescent. Malheureusement, le début de match était 100% en faveur des Reds. L'OM subissait et concédait plusieurs situations chaudes. Hugo Ekitike faisait mal dans l'axe. Le Français ouvrait même le score (23e) mais son but était refusé pour hors-jeu. L'OM ne procédait qu'en contre et n'était pas suffisamment précis pour mettre à mal son adversaire anglais. Juste avant la pause, Szoboszlai surprenait Rulli avec un coup-franc sous le mur pour ouvrir le score.
L'OM sortait un peu la tête de l'eau après le repos mais Liverpool restait plus dangereux sur le terrain. Ekitike trouvait le poteau de Rulli (59e). Sur le contre, Traoré avait une belle occasion pour égaliser mais il tirait au-dessus. Avec une belle percée, Frimpong forcait Rulli à dévier le ballon dans ses buts pour le 2-0. Le match était plié et tournait à l'humiliation avec Gakpo dans les arrêts de jeu. L'OM 19e jouera sa peau à Bruges mercredi prochain.

Champions League

21 janvier 2026 à 21:00
Olympique Marseille
0
3
Match terminé
Liverpool
Szoboszlai45'Rulli72'(og)Gakpo90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
C. Gakpo
LiverpoolLiverpool
Remplacement
79
ENTRE
C. Gakpo
LiverpoolLiverpool
SORT
H. Ekitike
LiverpoolLiverpool
Remplacement
79
ENTRE
C. Jones
LiverpoolLiverpool
SORT
F. Wirtz
LiverpoolLiverpool
But contre son camp
72
G. Rulli
LiverpoolLiverpool
Voir Les Détails Complets Du Match
59
Derniers commentaires

LdC : Alerte rouge pour la qualif à l'OM

Et pourtant Liverpool est plus fort que Paris, il n'y a aucune logique

LdC : Alerte rouge pour la qualif à l'OM

@ Kvara : Liverpool est passé devant le PSG.

Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

Bravo à lui et respect à Liverpool qui semble avoir trouvé la formule pour polir ce diamant brut. Dommage qu'on n'ait pas réussi il aurait été bien utile

L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout

1 les supporters de l'OL suivent toujours les matchs même non retransmis. 2 Attendez demain pour parler de débâcle 3 Vous faites très certainement une erreur de coupe, la débâcle c'était en champions pas en Europa

L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout

Mehdi le marseillais qui parle de débâcle, si le ridicule tuais il en serais sa 1ere victime.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

