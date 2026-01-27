ICONSPORT_282660_0258

Pablo Longoria, 500.000 euros pour un transfert très attendu

L'OM est tout proche de boucler sa troisième recrue de l'hiver. Un dernier effort est demandé à Pablo Longoria pour aller chercher Himad Abdelli, qui fait tout pour quitter Angers.
L’OM, qui a frappé fort la semaine dernière avec deux recrues, ne compte pas s’arrêter là. Le nom d’Himad Abdelli est toujours cité, surtout que le joueur se voit déjà à Marseille et ne joue plus avec Angers. Les négociations se poursuivent avec Angers, qui a bien voulu évoquer le dossier de ce transfert annoncé depuis un mois désormais, mais toujours pas finalisé. Aux dernières nouvelles, Angers réclamait 4 ME, mais l’OM n’en proposait que 2 ME. Les —positions se sont rapprochées, mais l’accord n’est pas ficelé à moins d’une semaine de la fin du mercato.

Angers coincé avec Abdelli, l'OM négocie

« S’il peut refuser de jouer, avec son salaire, parce qu’il se sent pas de jouer ? Aujourd’hui, le football n’est pas quelque chose de normal. Mon devoir est de protéger l’entraineur et le club. A partir du moment où je sens que le joueur n’est pas là pour jouer avec nous, bien entendu que je ne le laisse pas dans le vestiaire. Non, actuellement, il n’y a aucun accord avec l’OM pour l’instant. Si c’est pas résolu lundi, alors mardi ça le fera pas », a livré Laurent Boissier, le directeur sportif du SCO d’Angers, sur RMC.
Et le dirigeant du SCO a approuvé quand Daniel Riolo a sorti ses infos sur le dossier, stipulant que l’OM était tout proche d’un accord, mais qu’il manquait encore 500.000 euros pour que le deal se fasse. Autant dire que, chez toutes les parties prenantes, l’idée est que cela se résoudra d’ici lundi soir et la fin du mercato, même si l’OM semble aussi en faire une question de principe et demander à Angers de faire un effort financier pour que les deux parties se rapprochent.
En attendant, Himad Abdelli est toujours écarté du groupe, même si Angers perd un joueur important en ce mois de janvier, sans savoir s’il va quitter le club pour signer à l’OM, comme l’international algérien le souhaite.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Loading