ICONSPORT_253846_0076

Ordonez répond à l'OM, c'est la grosse surprise !

OM16 sept. , 20:30
parMehdi Lunay
L'Olympique de Marseille a longtemps cru tenir le transfert de l'été avec Joel Ordonez. Le défenseur équatorien était prêt à venir sur la Canebière et l'OM faisait une belle offre financière. Trop gourmand, Bruges a fait tout capoter. Ordonez n'est pourtant pas rancunier avec le club belge.
L'Olympique de Marseille avait tout bien fait cet été pour attirer Joel Ordonez, le solide défenseur central équatorien de Bruges. La direction marseillaise a négocié longuement avec son homologue belge puis avec le clan du joueur. Bruges demandait beaucoup d'argent mais l'OM a fait un effort dans ce domaine, atteignant rapidement les 35 millions d'euros réclamés. En outre, les Phocéens avaient obtenu l'accord du joueur. Ordonez était ravi de rejoindre Marseille, postant des messages sur les réseaux sociaux. Cependant, le Club Bruges a résisté plus que prévu dans ce dossier.

Joel Ordonez a pardonné Bruges

Au dernier moment, le vice-champion de Belgique 2025 a augmenté le tarif pour Joel Ordonez. L'OM a été pris de court et a lâché l'affaire pour recruter Nayef Aguerd finalement. Fâché, le défenseur équatorien de Bruges a fait la grève de l'entraînement pour renverser la situation, sans succès. Le transfert à Marseille s'est évanoui pour le joueur de 21 ans. De quoi rendre la relation très tendue avec sa direction ? Pas vraiment. En effet, ce mardi, le Club Bruges a surpris tout le monde en annonçant sur ses réseaux sociaux la prolongation de Joel Ordonez.
L'Equatorien est lié aux Blauw en Zwart, comme on les surnomme, jusqu'en 2029. Une grande marque de confiance envers le club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe, ayant été le chercher tout jeune en Equateur en 2022. C'est aussi un pari logique pour l'avenir. A seulement 21 ans, Ordonez peut voir venir alors qu'il jouera la Ligue des champions et surtout le Mondial 2026 l'été prochain.
Une exposition colossale pour lui permettre de réaliser un énorme transfert dans quelques mois s'il maintient son niveau de performance. Bruges pourra donc atteindre une somme nettement supérieure à 35 millions d'euros d'autant que Chelsea s'est récemment positionné. L'OM a sans doute raté le coup de l'année.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0137
Ligue des Champions

Real Madrid - OM : Qui est l'homme du match ?

ICONSPORT_270944_0014
OM

Le comportement de l'OM les a rendus fous

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

ICONSPORT_270916_0137
Ligue des Champions

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Fil Info

23:18
Real Madrid - OM : Qui est l'homme du match ?
23:17
Le comportement de l'OM les a rendus fous
23:02
LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée
23:01
LdC : Mbappé punit un OM maladroit
22:43
LdC : Carvajal exclu pour une agression sur Rulli (vidéo)
22:30
Le meilleur joueur de Nantes désigné, ça ne surprendra personne
22:00
PSG : Luis Enrique annonce un deuxième sacre rapide en C1
21:30
Largué par le Real, Rüdiger provoque une bagarre
21:00
Tottenham agresse Monaco pour trois de ses cracks

Derniers commentaires

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Balerdi aussi est une girouette: un match c'est un crack et le match suivant c'est une grosse tanche

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Avec un "l" pour rester poli ^^

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Où sont tes définitions des figures de styles le fuyard là, rires?

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Que tu es drôle le fuyard là, rires. Tu en perds tes moyens, et oui. " Je t'es expliqué" tu dis? Tu ne sais pas faire la différence entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être et tu veux donner des leçons de figures de styles? Tu dis "avoir expliqué" ou "être expliqué"? Le français n'est décidément pas ton fort. Abstiens toi, ça t'évitera de montrer l'inculte que tu es. Maitre Capello là. Rires.

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Tu me fais juste rigoler à chaque fois que je vois tes com ^^ C'est même pas l'om que je troll, c'est juste toi lol Tu es un sacré numéro et de loin le mec le plus affligeant qu'il m'ait été donné d'observer sur un forum de discussion. À chaque fois ça ne rate pas. Tu avais juste à dire dommage, on s'est quand même bien défendu on n'est pas passé loin, mais non tu es obligé de justifier la défaite par l'arbitrage comme à chaque défaite de l'om et ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire chez toi. Ya pas à devenir agressif hein Respire un coup et va faire dodo. Tu devrais pourtant avoir l'habitude de te faire plier donc prends un peu de recul et dis-toi que c'est juste la routine et que tu n'y peux rien... C'est marseille bébé quoi 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading