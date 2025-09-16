Ordonez répond à l'OM, c'est la grosse surprise !

L'Olympique de Marseille a longtemps cru tenir le transfert de l'été avec Joel Ordonez. Le défenseur équatorien était prêt à venir sur la Canebière et l'OM faisait une belle offre financière. Trop gourmand, Bruges a fait tout capoter. Ordonez n'est pourtant pas rancunier avec le club belge.

L' Olympique de Marseille avait tout bien fait cet été pour attirer Joel Ordonez, le solide défenseur central équatorien de Bruges. La direction marseillaise a négocié longuement avec son homologue belge puis avec le clan du joueur. Bruges demandait beaucoup d'argent mais l'OM a fait un effort dans ce domaine, atteignant rapidement les 35 millions d'euros réclamés. En outre, les Phocéens avaient obtenu l'accord du joueur. Ordonez était ravi de rejoindre Marseille, postant des messages sur les réseaux sociaux. Cependant, le Club Bruges a résisté plus que prévu dans ce dossier.

Joel Ordonez a pardonné Bruges

Au dernier moment, le vice-champion de Belgique 2025 a augmenté le tarif pour Joel Ordonez . L'OM a été pris de court et a lâché l'affaire pour recruter Nayef Aguerd finalement. Fâché, le défenseur équatorien de Bruges a fait la grève de l'entraînement pour renverser la situation, sans succès. Le transfert à Marseille s'est évanoui pour le joueur de 21 ans. De quoi rendre la relation très tendue avec sa direction ? Pas vraiment. En effet, ce mardi, le Club Bruges a surpris tout le monde en annonçant sur ses réseaux sociaux la prolongation de Joel Ordonez.

L'Equatorien est lié aux Blauw en Zwart, comme on les surnomme, jusqu'en 2029. Une grande marque de confiance envers le club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe, ayant été le chercher tout jeune en Equateur en 2022. C'est aussi un pari logique pour l'avenir. A seulement 21 ans, Ordonez peut voir venir alors qu'il jouera la Ligue des champions et surtout le Mondial 2026 l'été prochain.

Une exposition colossale pour lui permettre de réaliser un énorme transfert dans quelques mois s'il maintient son niveau de performance. Bruges pourra donc atteindre une somme nettement supérieure à 35 millions d'euros d'autant que Chelsea s'est récemment positionné. L'OM a sans doute raté le coup de l'année.