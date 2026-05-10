OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense
oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli
Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème
a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?
whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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📋 #HACOM Le groupe de 2️⃣1️⃣ Olympiens retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour affronter Le Havre au stade Océane à 21 heures.