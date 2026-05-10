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Habib Beye

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

OM10 mai , 10:16
parCorentin Facy
4
L’OM a communiqué son groupe de joueurs retenus pour le déplacement au Havre ce dimanche soir lors de la 33e journée de Ligue 1. Les absences sont nombreuses pour Habib Beye, privé de Timothy Weah, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Hamed Traoré blessés. Deux joueurs sont en plus écartés, Himad Abdelli et Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui profite à de nombreux jeunes appelés pour étoffer le groupe.

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Derniers commentaires

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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