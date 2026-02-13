ICONSPORT_334429_0069

Le but surprise de Rennes face au PSG

Ligue 113 févr. , 19:44
parGuillaume Conte
0

Même si les Bretons avaient touché le poteau en début de rencontre, c’est bien le PSG qui a largement dominé les débats dans ce premier match de la 22e journée. Mais à la surprise générale, Musa Al-Taamari a envoyé un missile pour tromper Safonov et permettre au Stade Rennais de mener face à Paris.

Loading