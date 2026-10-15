OM : Un attaquant écarté, son départ se précise

OM : Un attaquant écarté, son départ se précise

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parEric Bethsy
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Jamais apparu dans le groupe cette saison, le jeune Antoine Valero commence sérieusement à s’impatienter. L’attaquant refuse de signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille. Et pendant ce temps-là, ses courtisans se tiennent à l’affût en attendant son probable départ.
Bruno Genesio n’a pas vraiment le choix. Contraint de composer avec un effectif réduit, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit faire appel aux jeunes pour compenser les absences et opérer les rotations nécessaires dans un calendrier chargé. C’est peut-être un mal pour un bien dans la mesure où certains produits locaux se montrent à leur avantage. Lors du succès à Troyes (2-0) dimanche dernier, le latéral droit Kelyann Bezahaf et le milieu Nouhoum Kamissoko ont marqué des points, sans parler de l’ailier Keyliane Abdallah qui représente une réelle solution sur le côté droit.

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A ce rythme, d’autres jeunes pourraient bien percer dans les mois à venir. Mais le contexte ne semble pas profiter à Anthoine Valero. L’attaquant de 18 ans a réalisé plusieurs séances d’entraînement avec les pros en début de saison, sans parvenir à convaincre Bruno Genesio. Le coach de l’Olympique de Marseille préfère s’appuyer sur Amine Gouiri, Neal Maupay et même Faris Moumbagna en pointe. Il faut croire qu’Anthoine Valero n’a pas donné satisfaction même s’il empile les buts avec la réserve en National 2.
Le problème pour le club phocéen, c’est que l’avant-centre refuse de signer le contrat professionnel offert par ses dirigeants. Le joueur engagé jusqu’en 2028 via un bail stagiaire exigerait de solides garanties sportives, d’autant qu’il ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. Le Betis et le Racing Club de Lens, déjà intéressés cet été, sont toujours sur le coup. Et le compte X Belo Foot 13 ajoute désormais Nottingham Forest parmi les formations à l’affût. Malgré son attachement à son club formateur, un départ se précise pour l’international U19 français.
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Et si par malheur tu sautes de joie quand ton equipe met un but tu te sentiras mal tres mal parmi les autres supporters.

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