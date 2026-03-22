OM : Ces six joueurs sont en grand danger

L’Olympique de Marseille va devoir enchaîner ce dimanche lors de la réception du LOSC à 17h15. Dans cette fin de saison importante pour la suite du projet olympien, l’erreur est proscrite. Plusieurs joueurs sont sous la menace d’une suspension dans ce sprint final.

Réception du LOSC pour l’ Olympique de Marseille ce dimanche après-midi. L’objectif pour les Olympiens est simple, enchaîner une troisième victoire consécutive après les deux succès 1-0 à Toulouse et face à Auxerre. Contre un concurrent direct ce dimanche, les hommes d’Habib Beye ont l’occasion de creuser un écart dans la course à la troisième place. Dernière place du podium qui garantit une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne veut poursuivre sa dynamique à l’amorce du sprint final. Mais attention aux cartons jaunes pouvant engendrer une suspension en cette fin de saison.

Six joueurs sous la menace d’une suspension

Certains éléments de la formation d’Habib Beye devront faire attention, car ils sont sous la menace d’une suspension. Face au LOSC ce dimanche, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Mason Greenwood sont sous le coup d’une suspension en cas d’un carton jaune. Sur les six noms, seul Nayef Aguerd n’est pas présent ce dimanche. Le Marocain est blessé depuis début mars et va subir une opération concernant une pubalgie. Il sera de retour pour la dernière journée face à Rennes selon La Provence. Le reste des éléments seront bien présents au Vélodrome pour affronter le LOSC. Pour rappel cette saison, le règlement autour des cartons jaunes a changé. Dès qu’un joueur reçoit cinq cartons jaunes, il est automatiquement suspendu une rencontre. Après la réception du LOSC, l’OM se déplacera à Monaco avant de recevoir Metz. Des matchs importants dans lesquels Habib Beye pourrait être privé de certains éléments majeurs.