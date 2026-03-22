ICONSPORT_361265_0241

OM : Ces six joueurs sont en grand danger

OM22 mars , 15:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille va devoir enchaîner ce dimanche lors de la réception du LOSC à 17h15. Dans cette fin de saison importante pour la suite du projet olympien, l’erreur est proscrite. Plusieurs joueurs sont sous la menace d’une suspension dans ce sprint final.
Réception du LOSC pour l’Olympique de Marseille ce dimanche après-midi. L’objectif pour les Olympiens est simple, enchaîner une troisième victoire consécutive après les deux succès 1-0 à Toulouse et face à Auxerre. Contre un concurrent direct ce dimanche, les hommes d’Habib Beye ont l’occasion de creuser un écart dans la course à la troisième place. Dernière place du podium qui garantit une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne veut poursuivre sa dynamique à l’amorce du sprint final. Mais attention aux cartons jaunes pouvant engendrer une suspension en cette fin de saison.

Six joueurs sous la menace d’une suspension

Certains éléments de la formation d’Habib Beye devront faire attention, car ils sont sous la menace d’une suspension. Face au LOSC ce dimanche, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Mason Greenwood sont sous le coup d’une suspension en cas d’un carton jaune. Sur les six noms, seul Nayef Aguerd n’est pas présent ce dimanche. Le Marocain est blessé depuis début mars et va subir une opération concernant une pubalgie. Il sera de retour pour la dernière journée face à Rennes selon La Provence. Le reste des éléments seront bien présents au Vélodrome pour affronter le LOSC. Pour rappel cette saison, le règlement autour des cartons jaunes a changé. Dès qu’un joueur reçoit cinq cartons jaunes, il est automatiquement suspendu une rencontre. Après la réception du LOSC, l’OM se déplacera à Monaco avant de recevoir Metz. Des matchs importants dans lesquels Habib Beye pourrait être privé de certains éléments majeurs.

Lire aussi

OM : McCourt fait le ménage, Benatia et Juster out !OM : McCourt fait le ménage, Benatia et Juster out !
0
Articles Recommandés
vasco de gama et payet divorcent a l amiable iconsport 256372 0142 1 393966
Foot Europeen

Officiel : Dimitri Payet annonce sa retraite

ICONSPORT_362618_0084
OL

OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco

greenwood
OM

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

ICONSPORT_362509_0167
Premier League

Chelsea : Rosenior sauvé par BlueCo

Fil Info

22 mars , 18:27
Officiel : Dimitri Payet annonce sa retraite
22 mars , 18:00
OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco
22 mars , 17:46
OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze
22 mars , 17:30
Chelsea : Rosenior sauvé par BlueCo
22 mars , 17:12
Ang : Tottenham humilié dans le match de tous les dangers
22 mars , 17:00
Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge
22 mars , 16:40
OL: Faute sur Endrick, penalty pour Monaco, Lyon craque
22 mars , 16:34
OM - LOSC : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
22 mars , 16:30
« Le PSG va gagner 10-0 », panique à Liverpool

Derniers commentaires

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

OMFP 😍🥰

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

C'est ce qu'il mérite lui qui aime tabasser les femmes

OM : Réunion d'urgence pour le pénalty de Balerdi

C'est un besoin chez toi de montrer que tu es un clown?🤡

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

Malheureusement le match ce soir c est ps ou rn !!!!! Moi le parigot dit force a toi .. Marseille ! Pas de raciste anti beur Black ou fou anti blanc juifs lfi . Marseille soit grand !! Pas d extrême a ta tête. 2 ème ville de france

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
Monaco
4627144947389
6
LOSC Lille
4426135840337
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading