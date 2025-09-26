ICONSPORT_271636_0007

OM : Roberto de Zerbi prépare une grosse surprise

OM26 sept. , 14:30
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a un déplacement périlleux ce vendredi soir du côté de la Meinau. Face à Strasbourg, les hommes de Roberto de Zerbi ont l’occasion de frapper un grand coup sur la table. L'entraîneur italien pourrait procéder à des changements dans son onze de départ.
Victorieux contre le Paris Saint-Germain en début de semaine, l’Olympique de Marseille veut conserver le momentum du côté de Strasbourg ce vendredi soir. Les hommes de Roberto de Zerbi vont affronter un concurrent direct au podium pour l’ouverture de cette sixième journée. L’an passé, le club de la cité phocéenne a été surpris en concédant sa première défaite de la saison face à la formation de Liam Rosenior. Cette année, l’OM veut aller chercher sa première victoire à l’extérieur de l'année. Roberto de Zerbi va-t-il garder la même composition que face au PSG, pas sûr.

Medina de retour dans le onze

Ce vendredi matin, le journal l’Equipe dévoile dans sa composition probable que le technicien italien va effectuer des changements dans son onze de départ. Marseille va retrouver Facundo Medina dans sa défense à trois selon le quotidien français. L’Argentin sera associé à Nayef Aguerd et Balerdi. L’ancien joueur du RC Lens n’a disputé qu’une seule rencontre de Ligue 1 depuis le début de saison, c’était contre Lorient. Lundi, Medina était remplaçant face au PSG, cette fois-ci, il pourrait connaître une deuxième titularisation avec l’OM en championnat. Benjamin Pavard sera donc sur le banc tout comme Amine Gouiri, toujours selon l’Equipe. Une manière pour Roberto de Zerbi de faire tourner son effectif avant le match de Ligue des champions la semaine prochaine face à l’Ajax au Vélodrome. La conséquence également du report du Classique à lundi soir, offrant un jour de récupération de moins au club de la cité phocéenne. 
Cette équipe me plait beaucoup, je ne le dis pas juste à vous, je le dis aussi à mes amis. J’aime beaucoup entraîner Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, je parle des recrues, Aubameyang etc… Aguerd, on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans.
- Roberto de Zerbi au sujet des recrues en conférence de presse 
