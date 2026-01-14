ICONSPORT_278179_0068
OM : Roberto De Zerbi à MU, une légende en rêve

Malgré la nomination récente de Michael Carrick au poste d'entraineur de Manchester United, Rio Ferdinand, ancienne gloire des Red Devils, attend l'été avec impatience et espère voir Roberto De Zerbi débarquer à Old Trafford.
Manchester United a connu un début d'année particulier. Après un triste match nul sur la pelouse de Leeds (1-1), la direction mancunienne a pris la décision de licencier Ruben Amorim. La faute à un entêtement tactique irresponsable, des tensions internes avec sa hiérarchie et des résultats trop irréguliers. Pour le remplacer, les Red Devils ont décidé de confier le poste à Michael Carrick, ancien milieu de terrain mancunien reconverti entraineur. Toutefois, il n'est là que pour faire l'intérim jusqu'à la fin de la saison en attendant la venue d'un nouvel homme fort. Pressenti parmi les candidats au poste, Roberto de Zerbi a reçu le vif soutien d'une légende du club, Rio Ferdinand.

Roberto De Zerbi, le candidat idéal

« Quelqu'un qui est libre en ce moment ; pas libre [mais] quelqu'un qu'on peut recruter. Plus encore que quelqu'un comme Tuchel, car il serait aussi l'un de mes choix principaux, c'est De Zerbi. Je vous le dis. Quel que soit le système qu'il choisisse, c'est un vrai entraîneur qui sait faire travailler et jouer ses joueurs. J'apporterais quelqu'un qui apporte ce feu, cette passion. Mais surtout, il faut être vraiment épaulé par quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait transformer une équipe. Quelqu'un qui peut coacher une équipe de manière hors pair. Quelqu'un qui peut coacher les joueurs individuellement, les faire progresser et imposer une façon de jouer au football. Je crois sincèrement qu'il faut quelqu'un qui ait une forte personnalité », a-t-il déclaré dans son émission Rio Ferdinand Presents.
Pour rappel, depuis l'Angleterre, on n'hésite pas à affirmer que le poste d'entraineur de Manchester United est l'une des priorités de Roberto De Zerbi et qu'il lâchera sans scrupule l'Olympique de Marseille en fin de saison si l'opportunité se présente.

