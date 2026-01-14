OM : Mason Greenwood choque l'Angleterre

Auteur d’un triplé contre Bayeux mardi soir, Mason Greenwood totalise à présent 19 buts toutes compétitions confondues. L’Angleterre est impressionnée par celui dont il ne faut pas prononcer le nom.

Homme fort de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (11 buts et 3 passes décisives), Mason Greenwood est tout aussi à l’aise dans les autres compétitions. L’attaquant anglais compte 3 buts et 1 passe décisive en Ligue des Champions, et il a pris mardi soir le soin de soigner ses statistiques en Coupe de France . Déjà buteur contre Bourg-en-Bresse lors du 32e de finale avant Noël, Mason Greenwood a ajouté trois buts à sa collection contre Bayeux, formation de Régional 1.

L'Angleterre suit de près Mason Greenwood

Un triplé qui permet à l’ancien de Manchester United de soigner ses statistiques et de confirmer son statut d’homme indispensable à l’Olympique de Marseille, où ses performances sont très impressionnantes. Elles ne passent d’ailleurs pas inaperçues en Angleterre, où Mason Greenwood a été banni en raison des accusations de violence conjugale dont il a fait l’objet par le passé. Même si un retour en sélection ou en Premier League est jugé inenvisageable, l’attaquant de l’OM fait énormément réagir Outre-Manche.

« Greenwood a complété son triplé sur la dernière action du match, scellant ainsi la victoire et portant son total pour la saison à 19 buts toutes compétitions confondues » souligne le Manchester Evening News, impressionné par les statistiques folles de l’ancien Mancunien. Le Manchester Evening News a d’ailleurs accordé un long papier à Mason Greenwood après son triplé en Coupe de France . Le média spécialisé se dit impressionné par l’efficacité plus redoutable que jamais de l’attaquant anglais, qui a porté le brassard de capitaine en deuxième mi-temps.souligne le Manchester Evening News, impressionné par les statistiques folles de l’ancien Mancunien.

Une prestation individuelle magistrale

La version anglaise de Goal n’a pas non plus tarie d’éloges. « Sur l'ultime action du match, il a trouvé une nouvelle fois l'espace nécessaire dans la surface pour marquer à bout portant, signant ainsi son triplé. Une conclusion parfaite pour une prestation individuelle magistrale » s’enflamme le média. Même s’il est un paria en Angleterre, Mason Greenwood attire toujours les regards et force malgré tout l’admiration des observateurs Outre-Manche grâce à un niveau de jeu très élevé à Marseille.