OM : Riolo demande une statue pour Benatia

OM12 sept. , 14:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato sur les chapeaux de roue. Lors de la dernière journée du marché estival, la formation de Roberto de Zerbi a enregistré plusieurs arrivées majeures. Notamment celle de Benjamin Pavard, le champion du monde 2018 est défendu par certains observateurs.
Dans les dernières heures du mercato, l’Olympique de Marseille s’est offert Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 débarque avec un statut de leader sûr et en dehors du terrain. L’ancien joueur de l’Inter Milan aura pour mission d’amener de la sérénité au sein d’une défense marseillaise parfois dans le dur sur ce début de saison. Vainqueur de la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern Munich, Pavard va également prodiguer son expérience pour le retour du club de la cité phocéenne en C1. Débarqué en prêt avec une option d’achat à 15 millions d’euros, le natif de Maubeuge a subi quelques critiques avant même sa première rencontre sous le maillot olympien. D'autres tirent un bilan négatif de la gestion de Medhi Benatia. L'ancien international marocain peut compter sur des défenseurs. Certains observateurs sont montés au créneau pour défendre le Français, mais également le bilan de Medhi Benatia.
« Quand Medhi m'a appelé, le projet m'a tout de suite séduit. Quand j'ai su l'intérêt de Marseille, dans ma tête, c'était clair et net : je voulais rejoindre ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions. »
- Benjamin Pavard lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille

Pavard, une bonne idée pour l’OM

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a tenu à défendre le défenseur français ainsi que le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Medhi Benatia. Pour l'éditorialiste, la venue de Pavard est une bonne chose pour l’OM : « Peu importe quand il l’a voulu parce qu’on ne le sait pas. Maintenant, que Benatia soit convaincant, il l’est à chaque fois. Il arrive à faire venir des mecs qui à priori n’ont pas le profil pour venir à Marseille. C’est plutôt positif. Pavard, j’entends des gens pas contents à Marseille, je ne comprends pas. Pour moi, c’est une très bonne recrue, » explique-t-il. L’ancien lillois va faire ses débuts ce vendredi soir face à Lorient en Ligue 1. Une première pour se mettre dans le bain avant le déplacement à Madrid pour faire face au Real en Ligue des champions. 
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

