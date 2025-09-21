OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Le classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est sous menace météorologique. Le maintien de la rencontre se décidera au dernier moment. Pour rappel, des orages et des averses sont attendus dans la région. Certains supporters marseillais laissent entendre que le PSG pousse pour reporter le match.

Concernant le match OM-PSG, il est maintenu. Évidemment, si les conditions météorologiques s'aggravent, la situation peut être amenée à évoluer, » précise la préfecture à l'AFP. Un point sera fait quatre heures avant le match. Mais certains supporters marseillais ont évoqué que le OM – PSG aura-t-il lieu ce dimanche soir ? La question n'est pas encore tranchée et elle pourrait l'être au dernier moment. Le département est actuellement placé sous vigilance orange. Des orages et des averses sont attendus. À l'heure actuelle, la rencontre est maintenue. Ce dimanche RMC précise que le pic des précipitations est attendu entre 19 et 21H. La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué que pour l'instant le match aura lieu : « Concernant le match OM-PSG, il est maintenu. Évidemment, si les conditions météorologiques s'aggravent, la situation peut être amenée à évoluer, » précise la préfecture à l'AFP. Un point sera fait quatre heures avant le match. Mais certains supporters marseillais ont évoqué que le PSG pourrait mettre la pression pour reporter la rencontre.

Les orages peuvent prendre temporairement un caractère stationnaire, et donner de forts cumuls de pluie en quelques heures sur les départements en vigilance orange, de l’ordre de 100 à 120mm sur les Bouches-du-Rhône. - Bulletin météo France pour ce dimanche

Sur les réseaux sociaux, le possible report du match en fait sourire certains. Avec un effectif diminué par les blessures, le Paris Saint-Germain se présente au Vélodrome avec quelques absents. Luis Enrique va devoir remanier son secteur offensif. Cependant, pousser pour un report de la rencontre n’a pas grand intérêt pour le club de la capitale. Le règlement stipule qu’en cas de report dû à des conditions météorologiques, le match aura lieu le lundi. Souci, le Paris Saint-Germain doit se rendre à la cérémonie du Ballon d’or le même jour. Pour rappel, de la grêle et de fortes rafales peuvent pousser les autorités à reporter le Classique. Dans ces conditions, des mesures de précaution sont conseillées, notamment celles de ne pas prendre la voiture. Un aspect sécuritaire qui empêche des supporters de se rendre au stade et qui va peser dans la balance.