Beye Aubameyang ICONSPORT_360753_0359

OM : Pierre Ménès a vu une victoire honteuse

OM11 avr. , 18:30
parEric Bethsy
2
Malgré la victoire face à Metz (3-1) vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment rassuré. Au contraire, Pierre Ménès parle d’une prestation inquiétante pour la fin de saison des Marseillais.
L’Olympique de Marseille remet les pendules à l’heure, du moins au classement. Le succès acquis face à Metz permet à l’équipe phocéenne de se réinstaller provisoirement sur le podium de Ligue 1. Mais le contenu de la rencontre n’est pas suffisant. Les boulevards laissés par la lanterne rouge auraient dû permettre aux Marseillais d’en faire davantage. Résultat, leur prestation n’a absolument pas rassuré Pierre Ménès.

Lire aussi

L'OM à Marbella saison 2L'OM à Marbella saison 2
« Evidemment au classement, l'opération est magnifique, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube. Ils reprennent les trois points d'avance qu'ils avaient laissés à Monaco après la défaite en Principauté, ils prennent deux points d'avance sur Lille qui n'a pas encore gagné à Toulouse dimanche. Au niveau comptable, c'est une opération magnifique. J'ai envie de dire "encore heureux" quand tu joues le dernier. Mais le match… »
« On va encore dire que je taille l'OM mais hormis le but de Traoré qui est anecdotique, les deux premiers buts d'Aubameyang et de Paixão, ce sont deux contres. Deux contres magnifiquement joués par Greenwood qui donnent des ballons parfaits à ses deux copains, a souligné le spécialiste. Mais ça ne traduit en aucun cas une domination de l'OM dans le jeu. L'OM a eu des occasions, Pape Sy a fait quelques arrêts mais c'était sur des contres, des frappes, des coups de pied arrêtés… Je n'ai rien vu de très construit dans le jeu de l'OM. »
« J'ai surtout vu une défense chaotique. On n'oubliera pas que Gauthier Hein a mis un tir sur le poteau, que Tsitaichvili a réduit le score pratiquement sur l'engagement après le but de Paixão. C'est Metz, le dernier du championnat… Je ne suis pas sûr que ce genre de prestation suffira contre une équipe d'un meilleur niveau. C'est quand même préoccupant parce que je ne vois toujours aucune patte Beye, pas de fond de jeu, je ne vois rien à part les trois points, ce qui est le plus important. Ce n'était pas extraordinaire, d'autant que Metz s'est beaucoup ouvert », a rappelé Pierre Ménès, pessimiste pour la fin de saison des Olympiens.
2
Articles Recommandés
habib beye frustre sa pepite c est tendu a rennes djaoui cisse 398435
Rennes

Un tarif spécial Premier League, Rennes se fait plaisir

pas de miracle les fans de l ol interdits a saint etienne geoffroy guichard 4 390817
Ligue 2

ASSE - Dunkerque : Les compos (20h sur BeInSports1)

Pavel Sulc
OL

OL : Sulc et Nuamah forfaits contre Lorient

Lamine Yamal ICONSPORT_364092_0023
Liga

Barça : Deux caviars en 25 minutes, Lamine Yamal est bouillant

Fil Info

11 avr. , 19:30
Un tarif spécial Premier League, Rennes se fait plaisir
11 avr. , 19:10
ASSE - Dunkerque : Les compos (20h sur BeInSports1)
11 avr. , 19:07
OL : Sulc et Nuamah forfaits contre Lorient
11 avr. , 19:06
Barça : Deux caviars en 25 minutes, Lamine Yamal est bouillant
11 avr. , 19:00
OL : L’ASSE revient, les Stéphanois relancent les hostilités
11 avr. , 18:03
Auxerre - Nantes : Les compos (19h sur Ligue 1+)
11 avr. , 18:00
PSG : Tension à Liverpool, Ousmane Dembélé arrive très agacé
11 avr. , 17:30
Meilleur entraîneur de Ligue 1, il zappe Sage et Luis Enrique
11 avr. , 17:19
Barça - Espanyol Barcelone : Les compos (18h30 sur beIN Sports 2)

Derniers commentaires

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

Tu est pas marseillais pour dire ça , un vrai marseillais serait content que saadé arrive

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

On dirait que t'es pas contente que saadé devient l investisseurs !

La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG

Teatch, déjà le calendrier ne permet plus de report de matchs faute de dates disponibles pour caser le match reporté, et j'avais lu qu'une équipe ne peut pas avoir plus de 2 matchs reportés à sa demande.

Meilleur entraîneur de Ligue 1, il zappe Sage et Luis Enrique

Ils c’est juste Greg Lalumière… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Meilleur entraîneur de Ligue 1, il zappe Sage et Luis Enrique

Le meilleur c’est bien évidemment HenriLeKéké et il n’y a pas photo mais le meilleur de FarmersLigue, il faut regarder de plus près … 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading