OM : Pierre Ménès a vu une victoire honteuse

Malgré la victoire face à Metz (3-1) vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment rassuré. Au contraire, Pierre Ménès parle d’une prestation inquiétante pour la fin de saison des Marseillais.

L’Olympique de Marseille remet les pendules à l’heure, du moins au classement. Le succès acquis face à Metz permet à l’équipe phocéenne de se réinstaller provisoirement sur le podium de Ligue 1 . Mais le contenu de la rencontre n’est pas suffisant. Les boulevards laissés par la lanterne rouge auraient dû permettre aux Marseillais d’en faire davantage. Résultat, leur prestation n’a absolument pas rassuré Pierre Ménès.

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« Evidemment au classement, l'opération est magnifique, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube. Ils reprennent les trois points d'avance qu'ils avaient laissés à Monaco après la défaite en Principauté, ils prennent deux points d'avance sur Lille qui n'a pas encore gagné à Toulouse dimanche. Au niveau comptable, c'est une opération magnifique. J'ai envie de dire "encore heureux" quand tu joues le dernier. Mais le match… »

« On va encore dire que je taille l'OM mais hormis le but de Traoré qui est anecdotique, les deux premiers buts d'Aubameyang et de Paixão, ce sont deux contres. Deux contres magnifiquement joués par Greenwood qui donnent des ballons parfaits à ses deux copains, a souligné le spécialiste. Mais ça ne traduit en aucun cas une domination de l'OM dans le jeu. L'OM a eu des occasions, Pape Sy a fait quelques arrêts mais c'était sur des contres, des frappes, des coups de pied arrêtés… Je n'ai rien vu de très construit dans le jeu de l'OM. »

« J'ai surtout vu une défense chaotique. On n'oubliera pas que Gauthier Hein a mis un tir sur le poteau, que Tsitaichvili a réduit le score pratiquement sur l'engagement après le but de Paixão. C'est Metz, le dernier du championnat… Je ne suis pas sûr que ce genre de prestation suffira contre une équipe d'un meilleur niveau. C'est quand même préoccupant parce que je ne vois toujours aucune patte Beye, pas de fond de jeu, je ne vois rien à part les trois points, ce qui est le plus important. Ce n'était pas extraordinaire, d'autant que Metz s'est beaucoup ouvert », a rappelé Pierre Ménès, pessimiste pour la fin de saison des Olympiens.