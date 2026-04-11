L'OM à Marbella saison 2

Après la version italienne de la mise au vert la saison passée, l'OM va repartir pour Marbella afin de préparer la fin de l'actuelle saison.

Tout le monde sait désormais ce qu'est un ritiro. Cependant, Roberto De Zerbi ayant quitté l'Olympique de Marseille, le lieu de destination a changé. Dès sa venue sur le banc de l'OM, Habib Beye avait emmené ses joueurs à Marbella pour une mise au vert dont l'effet reste à démontrer. Mais, visiblement, l'expérience a été du goût de tout le monde, puisque RMC annonce ce samedi que le staff et les joueurs marseillais vont remettre le cap vers le Sud de l'Espagne dès lundi pour une semaine de travail et s'envoleront en fin de semaine de la Costa del Sol pour rejoindre directement Lorient où l'OM jouera le week-end prochain.

Pour Habib Beye et ses joueurs, il s'agit à la fois de continuer à travailler l'esprit de groupe, mais également de préparer loin de l'agitation marseillaise un match qui pourrait être décisif dans la course à la Ligue des champions. Dans les matchs qui restent à l'OM d'ici la fin de saison, le déplacement au Moustoir semble le match le plus compliqué en dehors du Vélodrome. Alors, en mettant le cap jusqu'à Marbella, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut mettre tous les atouts de son côté. On saura après le match à Lorient si tout cela était utile, même si visiblement du côté des dirigeants phocéens on y croit.