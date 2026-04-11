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Paixao

L'OM à Marbella saison 2

OM11 avr. , 14:00
parClaude Dautel
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Après la version italienne de la mise au vert la saison passée, l'OM va repartir pour Marbella afin de préparer la fin de l'actuelle saison.
Tout le monde sait désormais ce qu'est un ritiro. Cependant, Roberto De Zerbi ayant quitté l'Olympique de Marseille, le lieu de destination a changé. Dès sa venue sur le banc de l'OM, Habib Beye avait emmené ses joueurs à Marbella pour une mise au vert dont l'effet reste à démontrer. Mais, visiblement, l'expérience a été du goût de tout le monde, puisque RMC annonce ce samedi que le staff et les joueurs marseillais vont remettre le cap vers le Sud de l'Espagne dès lundi pour une semaine de travail et s'envoleront en fin de semaine de la Costa del Sol pour rejoindre directement Lorient où l'OM jouera le week-end prochain.
Pour Habib Beye et ses joueurs, il s'agit à la fois de continuer à travailler l'esprit de groupe, mais également de préparer loin de l'agitation marseillaise un match qui pourrait être décisif dans la course à la Ligue des champions. Dans les matchs qui restent à l'OM d'ici la fin de saison, le déplacement au Moustoir semble le match le plus compliqué en dehors du Vélodrome. Alors, en mettant le cap jusqu'à Marbella, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut mettre tous les atouts de son côté. On saura après le match à Lorient si tout cela était utile, même si visiblement du côté des dirigeants phocéens on y croit.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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