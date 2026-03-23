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Medhi Benatia

OM : Benatia n'est pas une girouette, il partira en fin de saison

OM23 mars , 19:00
parClaude Dautel
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Ces dernières heures, la rumeur a circulé que Medhi Benatia avait finalement changé (encore) d'avis et qu'il n'était plus décidé à quitter l'OM. Mais c'est déjà démenti par un journaliste proche du club phocéen.
Il aura suffi d'un article sorti de nulle part pour que les réseaux sociaux s'emballent du côté des supporters marseillais. Quelques heures après l'annonce officielle du départ de Pablo Longoria, avec qui il avait lié son destin, Medhi Benatia aurait finalement décidé de rester à l'Olympique de Marseille au-delà de cette saison, annonçait une source anonyme. Après l'affaire de la vraie fausse démission, cela ferait beaucoup pour l'ancien joueur, dont l'image a été ternie chez les supporters marseillais suite à ce revirement et au départ de Pablo Longoria, plutôt apprécié au Vélodrome. Mais Karim Attab, journaliste de Maritima Média, vrai suiveur de l'Olympique de Marseille, a tordu le cou à ce bruit qui est selon lui purement fictif.

 Benatia reste droit dans ses bottes

« Pour l’instant rien n’a changé selon mes infos. Medhi Benatia devrait bien quitter l’OM à l’issue de cette saison. C’est ce qui a été convenu il y a quelques semaines et le Directeur du Football de l’OM ne devrait pas changer d’avis », confirme Karim Attab, qui ne voit pas l'actuel dirigeant de l'Olympique de Marseille procéder à un nouveau revirement. Et cela même s'il a contribué à faire signer Habib Beye à l'OM suite au départ de Roberto De Zerbi.
Du côté des supporters marseillais, tout cela commence à faire beaucoup et certains se demandent où va Frank McCourt, dont on sait officiellement qu'il cherche des investisseurs pour le rejoindre dans le capital de l'Olympique de Marseille. Et la défaite de dimanche face à Lille a remis de l'huile sur le feu, car cela commence à souffler très fort dans la nuque de l'OM au classement de Ligue 1. Si le club phocéen ne finissait pas sur le podium, ce serait une vraie catastrophe qui pourrait tout emporter sur son passage.
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Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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