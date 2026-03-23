OM : Benatia n'est pas une girouette, il partira en fin de saison

Ces dernières heures, la rumeur a circulé que Medhi Benatia avait finalement changé (encore) d'avis et qu'il n'était plus décidé à quitter l'OM. Mais c'est déjà démenti par un journaliste proche du club phocéen.

Il aura suffi d'un article sorti de nulle part pour que les réseaux sociaux s'emballent du côté des supporters marseillais. Quelques heures après l'annonce officielle du départ de Pablo Longoria, avec qui il avait lié son destin, Medhi Benatia aurait finalement décidé de rester à l'Olympique de Marseille au-delà de cette saison, annonçait une source anonyme. Après l'affaire de la vraie fausse démission, cela ferait beaucoup pour l'ancien joueur, dont l'image a été ternie chez les supporters marseillais suite à ce revirement et au départ de Pablo Longoria, plutôt apprécié au Vélodrome. Mais Karim Attab, journaliste de Maritima Média, vrai suiveur de l'Olympique de Marseille, a tordu le cou à ce bruit qui est selon lui purement fictif.

Benatia reste droit dans ses bottes

« Pour l’instant rien n’a changé selon mes infos. Medhi Benatia devrait bien quitter l’OM à l’issue de cette saison. C’est ce qui a été convenu il y a quelques semaines et le Directeur du Football de l’OM ne devrait pas changer d’avis », confirme Karim Attab, qui ne voit pas l'actuel dirigeant de l'Olympique de Marseille procéder à un nouveau revirement. Et cela même s'il a contribué à faire signer Habib Beye à l'OM suite au départ de Roberto De Zerbi.