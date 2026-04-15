OM : Paul Mitchell en pole pour succéder à Medhi Benatia !

A la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, l’OM a coché le nom de Paul Mitchell. Passé par Monaco et plus récemment par Newcastle, il coche toutes les cases aux yeux de la direction marseillaise.

Les rumeurs se multiplient sur l’identité du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Après les nombreuses pistes made in France (Lorenzi, Fournier, Ghisolfi, Bodmer), le nom de Cristiano Giuntoli a été évoqué , l’Italien étant libre depuis son départ de la Juventus Turin. Mais selon FootMercato, la piste n°1 de l’OM mène à un directeur sportif anglais déjà passé par la Ligue 1 . En effet, le média nous apprend que l’état-major phocéen est séduit par la perspective de faire venir Paul Mitchell.

L'OM se jette sur Paul Mitchell

Du haut de ses 44 ans, le Britannique dispose déjà d’une solide expérience. Conseiller stratégie au Cercle Bruges, il a été directeur sportif de l’AS Monaco de 2020 à 2023 avant de prendre la direction sportive de Newcastle entre 2024 et 2025. Chez les Magpies, aux côtés de l’Arabie Saoudite, Paul Mitchell a participé au sacre en Carabao Cup. A présent libre, il suscite un vif intérêt de l’Olympique de Marseille qui apprécie son réseau international, sa maîtrise de plusieurs langues et sa faculté à dénicher de jeunes talents à fort potentiel.

Stéphane Richard et Frank McCourt estiment que Paul Mitchell peut être le directeur sportif idéal afin d’avoir au sein du club un dirigeant avec une vision à court, moyen et long terme. Surtout, l'Anglais est un spécialiste du mercato , élément crucial pour le poste afin de remplacer un Medhi Benatia qui a placé la barre assez haute en la matière ces deux dernières années en ayant recruté des joueurs comme Greenwood ou encore Paixao.

Un premier contact a d'ores et déjà été établi entre Paul Mitchell et la direction olympienne, preuve que la piste a du poids dans l'esprit de Frank McCourt. Au sein de l’état-major olympien, il est clair que cette piste fait partie des plus chaudes. Au point de faire rapidement de Paul Mitchell l’heureux élu, balayant ainsi les nombreuses autres rumeurs ? Frank McCourt et Stéphane Richard auront de toute évidence la volonté d’aller le plus vite possible afin de préparer dès que possible la saison 2026-2027, notamment en ce qui concerne le mercato et la construction de l’effectif pour la saison prochaine.