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OM : Paul Mitchell en pole pour succéder à Medhi Benatia !

OM15 avr. , 19:07
parCorentin Facy
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A la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, l’OM a coché le nom de Paul Mitchell. Passé par Monaco et plus récemment par Newcastle, il coche toutes les cases aux yeux de la direction marseillaise.
Les rumeurs se multiplient sur l’identité du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Après les nombreuses pistes made in France (Lorenzi, Fournier, Ghisolfi, Bodmer), le nom de Cristiano Giuntoli a été évoqué, l’Italien étant libre depuis son départ de la Juventus Turin. Mais selon FootMercato, la piste n°1 de l’OM mène à un directeur sportif anglais déjà passé par la Ligue 1. En effet, le média nous apprend que l’état-major phocéen est séduit par la perspective de faire venir Paul Mitchell.

L'OM se jette sur Paul Mitchell 

Du haut de ses 44 ans, le Britannique dispose déjà d’une solide expérience. Conseiller stratégie au Cercle Bruges, il a été directeur sportif de l’AS Monaco de 2020 à 2023 avant de prendre la direction sportive de Newcastle entre 2024 et 2025. Chez les Magpies, aux côtés de l’Arabie Saoudite, Paul Mitchell a participé au sacre en Carabao Cup. A présent libre, il suscite un vif intérêt de l’Olympique de Marseille qui apprécie son réseau international, sa maîtrise de plusieurs langues et sa faculté à dénicher de jeunes talents à fort potentiel.
Stéphane Richard et Frank McCourt estiment que Paul Mitchell peut être le directeur sportif idéal afin d’avoir au sein du club un dirigeant avec une vision à court, moyen et long terme. Surtout, l'Anglais est un spécialiste du mercato, élément crucial pour le poste afin de remplacer un Medhi Benatia qui a placé la barre assez haute en la matière ces deux dernières années en ayant recruté des joueurs comme Greenwood ou encore Paixao.

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Un premier contact a d'ores et déjà été établi entre Paul Mitchell et la direction olympienne, preuve que la piste a du poids dans l'esprit de Frank McCourt. Au sein de l’état-major olympien, il est clair que cette piste fait partie des plus chaudes. Au point de faire rapidement de Paul Mitchell l’heureux élu, balayant ainsi les nombreuses autres rumeurs ? Frank McCourt et Stéphane Richard auront de toute évidence la volonté d’aller le plus vite possible afin de préparer dès que possible la saison 2026-2027, notamment en ce qui concerne le mercato et la construction de l’effectif pour la saison prochaine.
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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camp. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable qui devrait posseder 5 LDC. Aston Villa qui rayonne dans le monde entier, ou les joueurs sont tous courtisés par les plus grands clubs. Bref pardon le PSG est grand. tres grand !

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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