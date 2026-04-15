L'OM drague l'ancien directeur sportif de Naples !

L’OM cherche toujours la perle rare pour remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Le club phocéen est sur les traces de Cristiano Giuntoli, passé par Naples et la Juventus Turin ces dernières années.

Qui sera le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille ? Il est probable que pour l’heure, personne n’ait la réponse, pas même le président Stéphane Richard ni le propriétaire Frank McCourt. Les deux hommes supervisent les recherches d’un cabinet de recrutement, Excel Sports Management, et ils auront bien sûr le dernier mot. Les noms de plusieurs directeurs sportifs français ont déjà été évoqués dans la presse, de Grégory Lorenzi à Julien Fournier en passant par Mathieu Bodmer ou encore Florian Maurice

Mais on apprend ce mercredi par Matteo Moretto que l’OM explore aussi des pistes à l’étranger. L’une d’entre elle mène à Cristiano Giuntoli, sans club depuis juin 2025 et son départ de la Juventus Turin. Le dirigeant italien de 54 ans est surtout connu pour sa longue aventure à Naples. Il a été directeur sportif du club napolitain de juillet 2015 à juin 2023, avant de prendre ses fonctions comme directeur technique de la Juventus Turin jusqu’en juin 2025.

L'OM est chaud sur Cristiano Giuntoli

A Naples, Cristiano Giuntoli a notamment ficelé les arrivées de Victor Osimhen, de Fabian Ruiz, de David Neres ou encore de Kim Min-Jae. Le dirigeant italien s’est surtout bâti une réputation de très bon vendeur en bouclant notamment les départs de Jorginho et de Kalidou Koulibaly à Chelsea pour 57 et 40 millions d’euros, d’Allan à Everton pour 15 millions d’euros ou encore de Gonzalo Higuain à la Juventus Turin pour 90 millions d’euros, record du club.

D’après les informations du journaliste de Marca, « Cristiano Giuntoli est l'un des noms probables pour l'avenir de l’OM ». Il est en contacts avec plusieurs clubs de Premier League et avec Rome, mais la piste marseillaise est chaude. Reste maintenant à voir si le profil du dirigeant italien collera avec ce que recherchent Stéphane Richard et Frank McCourt pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Mais au contraire de certains dirigeants français, il s’agit ici d’une piste étranger à très forte expérience, avec de nombreuses années passées à la direction de clubs qualifiés en coupe d’Europe et dans le cas présent, en Ligue des Champions.