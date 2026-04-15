L'OM drague l'ancien directeur sportif de Naples !

Normal... Nasser est toujours aux manettes de la Ligue 1. Laburne, lui, est à genoux depuis longtemps devant son idole QataRien.
Ancien reportage qui passe en boucle sur OLPLAY. Apres ce genre de trucs ne veulent pas dire grand chose. On peux tous accordé une apres midi à ca.
Les 2 mafieux, s'entendent à merveille, pour se partager le magot.
C clair quand tu vois le comportement qu'il a avec les joueurs sur le terrain 😁😁
pourquoi tu ris? ils ont deja pas mal de batiments de Paris grace a Sarko en quoi ce serait etrange?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Cristiano Giuntoli è uno dei nomi papabili per il futuro del Marsiglia. Il dirigente è un nome caldo anche a Roma dove gode della stima dei Friedkin e di Gasperini, ma ha aperto anche a una carriera all'estero. Contatti in Premier e proprio con l'OM.