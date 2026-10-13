OM-Olympiakos terrorise Marseille, l'UEFA ne va pas aimer

OM-Olympiakos terrorise Marseille, l'UEFA ne va pas aimer

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parGuillaume Conte
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Les autorités craignent de vifs débordements à Marseille cette semaine en raison de la grosse rivalité entre l'OM et l'Olympiakos. Le déplacement des supporters du club du Pirée pourrait être interdit à la dernière minute pour éviter que ça ne dégénère.
Pour son premier match d’Europa League de la saison, l’Olympique de Marseille n’arrive pas vraiment en position de force. Balayée à Besiktas, l’équipe de Bruno Genesio vient tout juste de se relancer à Troyes, mais possède un effectif très limité pour enchainer les matchs. Néanmoins, impossible de mettre un match au second plan, surtout en Coupe d’Europe. Et encore moins avec une belle ambiance comme celle qui est prévue pour la réception de l’Olympiakos ce jeudi.
Les supporters grecs ont prévu de remplir à ras bord le parcage visiteurs du Vélodrome, et sont attendus à plus de 3.500 à Marseille dans la semaine. De quoi alerte plus que jamais les autorités, car la rivalité avec ceux de l’OM est très vive. Les ultras marseillais ont une alliance avec ceux de l’AEK Athènes, dont certains étaient déjà présents dans les travées du Stade de l’Aube et vont passer toute la semaine dans la cité provençale.

Le déplacement des supporters grecs menacé

« Ça sera un match à très hauts risques », confiait en début de semaine Ronan Delcroix, chef de la division de la lutte contre le hooliganisme, dans La Tribune Dimanche. L’interdiction de déplacement à la dernière minute est toujours possible, même si cela se fait plus facilement en France qu’en Europe. Les autorités françaises pourraient interdire ou limiter ce déplacement, alors que la Préfecture estime que la mobilisation policière pour faire régner l'ordre dans la ville sera trop mobilisatrice en cette période déjà tendue.

L'UEFA a l'OM dans le viseur

Selon le média grec Athletiko, « le gouvernement envisage sérieusement la possibilité de limiter la présence des supporters de l’Olympiakos, de crainte d’éventuels incidents, tant le jour du match que la veille à l’arrivée des supporters « rouge et blanc » à Marseille ». La décision finale ne devrait pas tarder à tomber, mais la vigilance extreme est de mise au sein du club du Pirée, qui a listé les hôtels qu’il fallait réserver pour être dans un quartier plutôt tranquille de la ville, et a demandé à ses supporters la plus grande prudence pour éviter des affrontements dans la ville, notamment la veille et le jour du match.
Du côté de l'OM, il y a aussi une crainte de sanctions de l'UEFA si jamais cela devait tourner à la foire d'empoigne dans le stade. Le club provençal a déjà écopé récemment d'une lourde amende pour le comportement de ses supporters la saison dernière en Ligue des Champions.
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