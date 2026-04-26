OM : Medina critique Benatia, Ligue 1+ censure la séquence

Facundo Medina a été très bavard cette semaine, soutenant notamment Medhi Benatia après son coup de gueule à Lorient. Sauf que le joueur de l'OM a aussi critiqué son dirigeant, obligeant la chaîne Ligue 1+ à supprimer une vidéo.

La météo était estivale en France samedi, mais visiblement la température est montée d'un cran du côté de la rédaction de la chaîne Ligue 1+. Alors que la LFP a toujours dit que son média ne cacherait rien de ce qu'il se passe dans le championnat, il y a tout de même eu une intervention divine sur les réseaux sociaux. Car dans un premier temps, on a vu apparaître une vidéo d'une interview de Facundo Medina dans laquelle le joueur qui pourrait être le capitaine de l'OM contre Nice, s'en prenait à Medhi Benatia.

Le journaliste de Ligue 1+ relayait les propos du directeur du football à Lorient et notamment le passage où Benatia reprochait aux joueurs de ne pas avoir tout cassé en rentrant dans le vestiaire après la défaite. Pour Facundo Medina, cette remarque était totalement injustifiée, et le joueur argentin de rappeler que du côté de Rennes, il y avait eu un clash dont on sait qu'il s'était soldé par le départ de Rabiot et Rowe. Autrement dit, quel aurait été la réaction de Benatia si des joueurs marseillais s'étaient écharpés à Lorient ?

Ligue 1+ vire une vidéo sur X

Visiblement, la diffusion de cette séquence a donné lieu à une grosse réflexion du côté de la chaîne Ligue 1+ et peut-être à un appel téléphonique venu de Marseille ? En tout cas, cette vidéo a rapidement été supprimée des réseaux sociaux, pour laisser la place à une autre où cette fois Facundo Medina donnait raison à son dirigeant. Forcément, tout cela n'a pas échappé aux supporters de l'OM, mais également à Mathieu Grégoire, le journaliste de L'Equipe à Marseille. « Ah le tweet de Ligue 1 + avec l’extrait de Facundo Medina expliquant qu’il n’était pas d’accord avec la sortie de Medhi Benatia à Lorient a été supprimé. Même sort demain pour ce passage de l’interview d’avant match ? », fait remarquer notre confrère.

Sur le même réseau social, les supporters marseillais sont presque goguenards face à ce rétropédalage qui va dans le sens de la communication de l'Olympique de Marseille cette semaine. « C’est quel type de coup de pression que vous vous êtes mangés ? », s’interroge Dec22222, un supporter de l’OM, tandis qu'un autre fan marseillais est lui aussi étonné : « Ok maintenant il est d’accord avec Benatia lol. Il parle de Rennes et à Rennes les dirigeants ont dégagé Rabiot et Rowe pour une bagarre, mais Benatia reproche au vestiaire de pas avoir réagi après le match de Lorient. C’est n’importe quoi cette saison dans ce club. Je comprends mieux la propagande Medina capitaine dans les médias. » En attendant, la vidéo a évidemment été captée et circule sur X (anciennement Twitter), et à priori l'interview dans sa totalité ne devrait pas être amputée de ce passage. Alors pourquoi avoir supprimé ce tweet ?