Medhi Benatia prend cher à Marseille
L'OM plombé par les décisions de Medhi Benatia

OM : Medhi Benatia attaqué brutalement

OM27 avr. , 11:00
parClaude Dautel
15
L'OM n'avance plus au classement de Ligue 1 et le directeur du football est désormais attaqué de toutes parts. Après le nul contre Nice, Medhi Benatia avait les oreilles qui sifflaient.
Déjà pointé du doigt sur le double dossier Adrien Rabiot-Jonathan Rowe, Medhi Benatia sait que désormais plus rien ne lui est pardonné. Il est vrai que le conseiller de Pablo Longoria a souvent pris des positions fortes, et que derrière lui des influenceurs marseillais lui ont emboîté le pas. Tant que l'Olympique de Marseille fonctionnait, l'ancien international marocain était en position de force, mais ce n'est plus le cas et après le match nul contre Nice, La Provence en a remis une couche pour souligner que les Azuréens avaient marqué un but sur une action menée par deux joueurs que Medhi Benatia avait virés de l'OM, tout en rappelant qu'Habib Beye était son choix numéro 1, alors que Longoria n'était pas convaincu.
Le but de Nice a été sponsorisé à 100% par Medhi Benatia
- Fabrice Lamperti dans La Provence
Fabrice Lamperti n'a rien oublié et le journaliste du quotidien régional n'y va pas de main morte. « Le but de Nice a été sponsorisé à 100% par Medhi Benatia, persifleront les mauvaises langues, avec un penalty par Jonathan Clauss, et transformé par Elye Wahi d’une Panenka qui a tout dit de sa rage de marquer dans cet antre maudit pour lui. Soit deux bannis du directeur sportif démissionnaire, deux joueurs qu’il a poussés sans ménagement vers la sortie », rappelle le journaliste après un match qui risque de priver l'Olympique de Marseille d'un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

McCourt va devoir payer

Une semaine après son coup de gueule mémorable à Lorient, Medhi Benatia est retourné dans le mutisme qu'il s'était imposé. Mais, à désormais quelques semaines de son départ de l'OM, le directeur du football sait que si le club phocéen ne se qualifie pas pour la C1, son image sera encore plus écornée. Frank McCourt, qui devra remettre un gros paquet d'argent au pot, doit réellement se demander ce qu'il a fait au dieu du football pour qu'une saison dérape aussi violemment. Car non seulement sportivement l'OM a dérapé, mais en plus l'homme d'affaires américain va devoir tout reconstruire, avec Stéphane Richard à la tête du club.
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Vous pouvez mettre tous les entraîneurs que vous voulez tant que vous ne changerez pas de philosophie des joueurs c'est l'échec assuré. Il faut des milieux créateurs puissant vivace, et des ailiers qui savent prendre la profondeur. Tout ce que Marseille n'a pas depuis des années..... Prendre des jeunes hall de prendre des joueurs confirmés à des salaires incroyable

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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