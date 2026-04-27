OM : Medhi Benatia attaqué brutalement

L'OM n'avance plus au classement de Ligue 1 et le directeur du football est désormais attaqué de toutes parts. Après le nul contre Nice, Medhi Benatia avait les oreilles qui sifflaient.

La Provence en a remis une couche pour souligner que les Azuréens avaient marqué un but sur une action menée par deux joueurs que Medhi Benatia avait virés de l'OM, tout en rappelant qu'Habib Beye était son choix numéro 1, alors que Longoria n'était pas convaincu. Déjà pointé du doigt sur le double dossier Adrien Rabiot-Jonathan Rowe, Medhi Benatia sait que désormais plus rien ne lui est pardonné. Il est vrai que le conseiller de Pablo Longoria a souvent pris des positions fortes, et que derrière lui des influenceurs marseillais lui ont emboîté le pas. Tant que l'Olympique de Marseille fonctionnait, l'ancien international marocain était en position de force, mais ce n'est plus le cas et après le match nul contre Nice en a remis une couche pour souligner que les Azuréens avaient marqué un but sur une action menée par deux joueurs que Medhi Benatia avait virés de l'OM, tout en rappelant qu'Habib Beye était son choix numéro 1, alors que Longoria n'était pas convaincu.

Le but de Nice a été sponsorisé à 100% par Medhi Benatia - Fabrice Lamperti dans La Provence

Fabrice Lamperti n'a rien oublié et le journaliste du quotidien régional n'y va pas de main morte. « Le but de Nice a été sponsorisé à 100% par Medhi Benatia, persifleront les mauvaises langues, avec un penalty par Jonathan Clauss, et transformé par Elye Wahi d’une Panenka qui a tout dit de sa rage de marquer dans cet antre maudit pour lui. Soit deux bannis du directeur sportif démissionnaire, deux joueurs qu’il a poussés sans ménagement vers la sortie », rappelle le journaliste après un match qui risque de priver l'Olympique de Marseille d'un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

McCourt va devoir payer

Une semaine après son coup de gueule mémorable à Lorient, Medhi Benatia est retourné dans le mutisme qu'il s'était imposé. Mais, à désormais quelques semaines de son départ de l'OM, le directeur du football sait que si le club phocéen ne se qualifie pas pour la C1, son image sera encore plus écornée. Frank McCourt, qui devra remettre un gros paquet d'argent au pot, doit réellement se demander ce qu'il a fait au dieu du football pour qu'une saison dérape aussi violemment. Car non seulement sportivement l'OM a dérapé, mais en plus l'homme d'affaires américain va devoir tout reconstruire, avec Stéphane Richard à la tête du club.