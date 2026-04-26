L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus

31e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Buts : Hojbjerg (66e) pour l’OM ; Wahi (88e sur penalty) pour Nice.

Devant au score, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre en toute fin de match par l'OGC Nice (1-1). Un match nul qui n'arrange pas les affaires de l'OM dans la course au podium en Ligue 1.

Mis sous pression par l’OL, Lille et Rennes dans la course au podium, l’OM devait impérativement se racheter par rapport à la déroute de la semaine passée face à Lorient (0-2). Mais sous les sifflets et les banderoles du Vélodrome, les Marseillais n’arrivaient pas à trouver la faille en première période. Malgré des occasions de la tête de Vermeeren (5e) et Balerdi (27e), stoppées par Diouf, le club phocéen rentrait donc bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Au retour de la pause, l’OM poussait pour faire la différence avec Aubameyang (48e), Nnadi (50e) ou Balerdi (51e), mais il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Marseille passer devant au score ! Sur un centre tendu depuis le côté droit du jeune Nnadi, le capitaine Hojbjerg délivrait tout le Vélodrome en trouvant le chemin des filets d’une tête rageuse (1-0 à la 66e). Après avoir fait sauter le verrou niçois, Marseille se faisait peur puisque le Gym se procurait de belles opportunités avec notamment Boudache (70e), mais sans réussite. Et alors que l'OM semblait se diriger vers une victoire importante, Nice obtenait un penalty en fin de match pour une faute du jeune entrant Mmadi sur Clauss (85e). Une offrande parfaitement saisie par l'ancien Marseillais Wahi, qui trompait Rulli d'une belle panenka pour climatiser le Vélodrome (1-1 à la 88e). La fin de rencontre était très tendue, mais le tableau d'affichage ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final (1-1).

À cause de ce nul, l'OM perd gros dans la course à l'Europe puisque les Olympiens d'Habib Beye sont toujours sixièmes mais à maintenant quatre points du podium et de l'OL. Lille (4e) et Rennes (5e) prennent aussi une belle avance sur les Marseillais, qui vont devoir réaliser des exploits durant le sprint final pour espérer revoir la Ligue des Champions la saison prochaine.