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L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus

Ligue 126 avr. , 22:44
parAlexis Rose
12
31e journée de Ligue 1 :
Stade Vélodrome.
Olympique de Marseille - OGC Nice : 1-1.
Buts : Hojbjerg (66e) pour l’OM ; Wahi (88e sur penalty) pour Nice.
Devant au score, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre en toute fin de match par l'OGC Nice (1-1). Un match nul qui n'arrange pas les affaires de l'OM dans la course au podium en Ligue 1.
Mis sous pression par l’OL, Lille et Rennes dans la course au podium, l’OM devait impérativement se racheter par rapport à la déroute de la semaine passée face à Lorient (0-2). Mais sous les sifflets et les banderoles du Vélodrome, les Marseillais n’arrivaient pas à trouver la faille en première période. Malgré des occasions de la tête de Vermeeren (5e) et Balerdi (27e), stoppées par Diouf, le club phocéen rentrait donc bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).
Au retour de la pause, l’OM poussait pour faire la différence avec Aubameyang (48e), Nnadi (50e) ou Balerdi (51e), mais il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Marseille passer devant au score ! Sur un centre tendu depuis le côté droit du jeune Nnadi, le capitaine Hojbjerg délivrait tout le Vélodrome en trouvant le chemin des filets d’une tête rageuse (1-0 à la 66e). Après avoir fait sauter le verrou niçois, Marseille se faisait peur puisque le Gym se procurait de belles opportunités avec notamment Boudache (70e), mais sans réussite. Et alors que l'OM semblait se diriger vers une victoire importante, Nice obtenait un penalty en fin de match pour une faute du jeune entrant Mmadi sur Clauss (85e). Une offrande parfaitement saisie par l'ancien Marseillais Wahi, qui trompait Rulli d'une belle panenka pour climatiser le Vélodrome (1-1 à la 88e). La fin de rencontre était très tendue, mais le tableau d'affichage ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final (1-1).
À cause de ce nul, l'OM perd gros dans la course à l'Europe puisque les Olympiens d'Habib Beye sont toujours sixièmes mais à maintenant quatre points du podium et de l'OL. Lille (4e) et Rennes (5e) prennent aussi une belle avance sur les Marseillais, qui vont devoir réaliser des exploits durant le sprint final pour espérer revoir la Ligue des Champions la saison prochaine.

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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