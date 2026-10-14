OM : L'un des derniers soldats de Benatia débarqué

OM : L'un des derniers soldats de Benatia débarqué

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parClaude Dautel
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Pablo Longoria avait validé la demande de Medhi Benatia lorsque ce dernier a demandé la venue dans le staff de l'OM de Bob Tahri afin de s'occuper du bien-être des joueurs. L'ancien champion d'athlétisme vient de quitter Marseille par la petite porte.
Arrivé à l'Olympique de Marseille en décembre 2024 à l'initiative de Medhi Benatia, Bob Tahri avait pour mission de faciliter la vie quotidienne des joueurs phocéens, mais peu à peu son rôle avait changé, l'ancien spécialiste des courses de demi-fond étant devenu un intermédiaire entre le vestiaire marseillais et les dirigeants. Cependant, sa situation s'est dégradée avant même le départ du duo Longoria-Benatia, Bob Tahri faisant l'objet d'accusations de harcèlement moral, ce qui avait incité le club à déclencher une enquête interne.
Mais cela n'ira probablement pas plus loin puisque ce mercredi l'OM a confirmé le départ en septembre de celui qui était officiellement le coordinateur sportif du club de Frank McCourt. L'Olympique de Marseille a précisé que cette séparation s'était faite d'un commun accord avec Bob Tahri. Ce dernier n'a toutefois pas voulu confirmer cette information à L'Equipe. Il ne reste désormais plus grand monde des personnes arrivées à la demande de Pablo Longoria et Medhi Benatia à l'Olympique de Marseille.
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De plus la réserve va très bien (je les regarde) ils sont second avec Feurs et Annecy le seul problème avec la réserve est qu'ils n'ont pas un milieu titulaire ( en 4 matchs 10 joueurs différents pour 3 postes)

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Qu'est ce que tu en sais qu'ils ne montrent rien a l'entrainement les jeunes?

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ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

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