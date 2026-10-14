OM : L'un des derniers soldats de Benatia débarqué

Pablo Longoria avait validé la demande de Medhi Benatia lorsque ce dernier a demandé la venue dans le staff de l'OM de Bob Tahri afin de s'occuper du bien-être des joueurs. L'ancien champion d'athlétisme vient de quitter Marseille par la petite porte.

Arrivé à l'Olympique de Marseille en décembre 2024 à l'initiative de Medhi Benatia, Bob Tahri avait pour mission de faciliter la vie quotidienne des joueurs phocéens, mais peu à peu son rôle avait changé, l'ancien spécialiste des courses de demi-fond étant devenu un intermédiaire entre le vestiaire marseillais et les dirigeants. Cependant, sa situation s'est dégradée avant même le départ du duo Longoria-Benatia, Bob Tahri faisant l'objet d'accusations de harcèlement moral, ce qui avait incité le club à déclencher une enquête interne.

Mais cela n'ira probablement pas plus loin puisque ce mercredi l'OM a confirmé le départ en septembre de celui qui était officiellement le coordinateur sportif du club de Frank McCourt. L'Olympique de Marseille a précisé que cette séparation s'était faite d'un commun accord avec Bob Tahri. Ce dernier n'a toutefois pas voulu confirmer cette information à L'Equipe. Il ne reste désormais plus grand monde des personnes arrivées à la demande de Pablo Longoria et Medhi Benatia à l'Olympique de Marseille.