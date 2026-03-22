OM - LOSC : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

La composition de l’OM : Rulli - Weah, Balerdi, Emerson, Medina, Kondogbia - Højbjerg (Cap.), Timber - Greenwood, Aubameyang, Paixão

La composition du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk – Bentaleb, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo