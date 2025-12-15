Medina Gouiri OM

OM : Longoria promet un mois de janvier de feu

OM15 déc. , 10:00
parAlexis Rose
1
Bien placé pour au moins viser le podium en Ligue 1 en fin de saison, l’Olympique de Marseille ne fera pas vraiment de folies lors du prochain mercato hivernal.
Le mercato hivernal est souvent considéré comme un marché d’ajustement, où les équipes recrutent un ou deux joueurs pour renforcer des postes dans le besoin. Une ligne de conduite qui va guider l’OM en janvier prochain. Car si l’équipe de Roberto De Zerbi va continuer à jouer à fond sur tous les tableaux, avec l’objectif de finir sur le podium de la L1, d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions tout en cherchant à remporter la Coupe de France, l’entraîneur italien n’aura pas le droit à beaucoup de renforts cet hiver.
Enfin si, mais en interne, puisque l’OM comptera beaucoup sur Hamed Traoré, Facundo Medina ou Amine Gouiri. Trois joueurs qui ont passé plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains durant la première partie de saison. C’est en tout cas l’annonce faite par Pablo Longoria en marge du match entre Marseille et Monaco dimanche.

Lire aussi

Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en routeGouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route
OM : Facundo Medina absent encore un moisOM : Facundo Medina absent encore un mois

« On va déjà récupérer trois joueurs importants en 2026 »

« L’OM vise le titre ? Dans la vie, il faut avoir de l’ambition. Il faut mesurer cette ambition. Si après on doit faire le bilan en mars-avril, il faudra voir les positions pour aller chercher les objectifs. Le mercato ? Le mois de janvier sera extrêmement important pour nous. Que ce soit avec les matchs à jouer, ou avec les retours de trois joueurs que l’on n'a pas pu avoir en première partie de saison, comme Traoré, Medina et aussi Gouiri. Par rapport au budget donné en début de saison, on a déjà bien dépensé. Donc on va essayer de faire quelques ajustements, mais on ne peut pas dire qu’on va prendre des joueurs partout. Il faut réduire les déficiences que l’on a sur certains postes, tout en réduisant aussi les coûts. Il faudra faire les comptes, mais on va déjà récupérer trois joueurs importants en 2026 », a lancé, sur Ligue 1+, le président marseillais, qui sait que Frank McCourt ne lui laissera pas beaucoup de marge de manœuvre en janvier après un mercato d’été très actif avec pratiquement 100 ME de dépenses
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #3
V
V
D
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs16
V
Victoire10
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués36
Buts Encaissés15

Matchs Récents

Tout afficher
14 décembre 2025 à 20:45
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
1
0
Match terminé
MonacoMonaco
09 décembre 2025 à 21:00
Champions League
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
2
3
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs15
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs14
Buts5
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_261406_2021
TV

TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

ICONSPORT_261501_0157
PSG

Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti

ICONSPORT_279926_0133
Ligue 1

L1 : Toulouse et l'OL dominent l'équipe type

Fil Info

15 déc. , 10:40
TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match
15 déc. , 10:20
Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti
15 déc. , 9:40
L1 : Toulouse et l'OL dominent l'équipe type
15 déc. , 9:20
2 ME, ce transfert génial de l'OL
15 déc. , 9:00
ASSE : Horneland est écoeuré
15 déc. , 8:40
PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique
15 déc. , 8:20
OM : Greenwood sauve De Zerbi du limogeage
15 déc. , 8:00
Endrick arrive à Lyon, son vol est programmé

Derniers commentaires

OM : Longoria promet un mois de janvier de feu

L'absence de Gouiri pèse vraiment. Il nous faut un milieu offensif et un autre milieu récupérateur car Kondogbia, je l'aime bien mais ce n'est plus ça. Médina manque moins car Ederson fait très bien le boulot.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Luis Enrique avait mis Donnarumma sur le banc l'an dernier et ça lui avait permis de rebondir. Si Chevalier ne peut rebondir alors c'est qu'il n'et pas taillé pour le poste au PSG

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Je suis surpris à quel point pour une fois l'arbitrage a été à la hauteur. Il y avait matière à faire des erreurs (même si la main du monégasque dans la surface aurait pu se siffler).

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Il fait action de jeu en neutralisant Aguerd tout au long de l'action.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je ne suis pas sur un terrain agressif, c'est toi qui y part on m'accusant de choses, c'est rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir ... Mais je n'ai rien à te répondre ou à changer dans mes propos. Mais qu'est ce qui n'est pas clair? Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. Mon vécu, fait que je vis ça très bien. Maintenant on n'a pas tous le meme vécu. Tu sembles vivre dans un monde noir ou blanc, un monde où t'es idées seraient légitimes et où celles des autres incompréhensibles, où une seule vérité existe la tienne... C'est ton droit, je pense que le monde est plus complexe que les vérités sont multiples selon nos expériences.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading