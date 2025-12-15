Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti

ICONSPORT_261501_0157
Actuellement à Doha, où se jouera mercredi la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG en a profité pour prolonger un important contrat avec le Qatar. Et cela avec l'aide d'un joueur qui a marqué l'histoire du Paris SG.
Propriété de Qatar Sport Investments, le Paris Saint-Germain ne rate jamais une occasion de se rendre dans l'état gazier. Et c'est notamment le cas cette semaine, puisque c'est à Doha que se disputera ce mercredi la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. A cette occasion, le PSG a donc fait fait le déplacement jusqu'au Qatar, avec dans ses valises son service communication. Car à l'occasion de ce court séjour, le Paris SG a officialisé la prolongation de son partenariat avec le Qatar jusqu'en 2028, lequel reste donc un sponsor premium des champions d'Europe. Une communication faite avec un certain...Marco Verratti, qui évolue dans le championnat du Qatar depuis qu'il a quitté le PSG.
« Ce nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain (...) Depuis la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain et Visit Qatar avancent ensemble pour mettre en valeur le patrimoine culturel unique du Qatar et son hospitalité de classe mondiale : une destination qui allie expériences familiales, luxe accessible et activités immersives dans les domaines de la culture, du sport, de la gastronomie et du divertissement. Au cours des dernières saisons, plusieurs légendes du Paris Saint-Germain, et joueurs des équipes masculine et féminine ont pu vivre des séjours sur mesure pour découvrir les sites emblématiques, attractions et l’atmosphère vibrante du pays, contribuant à illustrer l’étendue des expériences offertes par le Qatar à tous types de voyageurs », précise le PSG dans un communiqué.

200 euros pour aller à Doha, les supporters du PSG disent oui

Pour ce match à Doha, et comme il l'a déjà fait dans le passé, le Paris Saint-Germain a fait une offre totalement incroyable à ses plus fidèles supporters. En effet, moyennant 200 euros, ces derniers peuvent aller au Qatar voir le match contre Flamengo. Une offre qui a connu un énorme succès, on peut le comprendre.
0
