OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

OM
parGuillaume Conte
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La décision très tardive des autorités français de ne pas autoriser le déplacement des supporters de l’Olympiakos à Marseille provoque de vives réactions en Grèce.
Pour sa rentrée européenne à domicile, l’OM ne verra pas le Vélodrome être rempli. L’affiche reste correcte avec la venue de l’Olympiakos, équipe leader de son championnat en Grèce et qui dispute parfois la Ligue des Champions. Mais outre la forme actuelle des troupes de Bruno Genesio, les chauds supporters du club du Pirée n’ont pas été autorisés à se rendre en France. Une décision prise seulement un peu plus de 48 heures avant le match. Aussi peu de temps avant la rencontre, les supporters avaient déjà leurs billets et leur nuit à l’hôtel réservée. Et certains sont mêmes arrivés en Provence ce mardi.

Les supporters de l'Olympiakos perdus à Marseille

Mais surtout, c’est la décision tardive des autorités qui déplait autant à l’UEFA qu’à l’Olympiakos. Ce n’est que ce lundi que les premiers signes d’une interdiction sont apparus, alors que le tirage au sort a eu lieu il y a plus d’un mois, et que plusieurs réunions de sécurité s’étaient déjà tenues sans évoquer cette possibilité.
Malgré insistance de l’UEFA, rien n’a pu empêcher cette interdiction pondue par la Préfecture de voir le jour. « Ni les échanges ni les réunions organisés en amont n'avaient fait état d'une telle mesure, même à titre d’hypothèse. Il est inacceptable qu'une telle décision ait été prise à la dernière minute, alors que certains de nos supporters sont déjà en route pour Marseille ou ont déjà effectué le déplacement », a fait savoir le club du Pirée, qui réfléchit à demander une indemnisation.
De son côté, l’OM n’a pas eu son mot à dire dans ce dossier, mais nul doute que la sécurisation du Vélodrome sera beaucoup plus facile, alors que plus de 3500 supporters grecs étaient attendus. Le problème, outre la mobilisation des forces de l’ordre importante dans une période où elles sont déjà très sollicitées, c’est que les supporters de l’Olympiakos et de l’AEK, associés à ceux de l’OM, promettaient aussi sur les réseaux sociaux de se retrouver sur Marseille à partir de mercredi pour en découdre. Ce qui laissait craindre de graves indécents, les supporters grecs n’étant pas les plus complaisants du continent.

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15 octobre 2026 à 21:00
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Derniers commentaires

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

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