OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.
c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant
Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.
Ce ne serait que justice.
Dixit la tepu d'Aubervilliers
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
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|9
|3
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|6
|2
|2
|2
|6
|6
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|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
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|7
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|-3
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|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
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|9
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|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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La préfecture de police est en train de créer une situation de risque sécuritaire majeur par sa décision tardive, sans préavis et contradictoire avec ses engagements préalables. Elle abandonne les supporters de l'Olympiakos, déjà arrivés, dans une situation inextricable.