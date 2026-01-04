ICONSPORT_281216_0012
Olivier Létang

OM : Létang dérape, Benatia et Longoria soutenus en masse

04 janv. , 13:40
par Mehdi Lunay
2
La tension était extrême lors de LOSC-Rennes samedi soir. Les Lillois étaient furieux concernant l'arbitrage avec une nouvelle sortie polémique d'Olivier Létang. Des sanctions aussi sévères que pour Medhi Benatia sont déjà réclamées.
L'arbitre Eric Wattellier a connu l'enfer du Nord samedi mais rien à voir avec la course cycliste Paris-Roubaix. Après avoir exclu le défenseur lillois Alexsandro dès la 13e minute, il a été pris à partie par Bruno Génésio et par Olivier Létang. L'entraîneur et le président du LOSC ont vivement interpellé l'officiel dans le couloir du stade Pierre-Mauroy à la mi-temps. « Vous savez, ce que vous avez fait, c’est une honte, un scandale », a notamment lâché Olivier Létang. Une attitude très agressive, devenue habituelle chez lui ces derniers mois.

Létang épargné, jusqu'à quand ?

Cette saison, le patron des Dogues s'est déjà fait remarquer pour ses critiques véhémentes envers l'arbitrage après LOSC-OL en Ligue 1.  Ce fut encore pire en Ligue Europa lors de la réception du PAOK. Il avait alors menacé l'arbitre d'appeler directement le président de l'UEFA. Pourtant, Olivier Létang n'a pas été sanctionné sévèrement pour le moment. Une clémence qui interroge les observateurs quand on se souvient des 3 mois de suspension récoltés par Medhi Benatia après OM-Lille en coupe de France l'année passée.
« Olivier Létang ça commence à faire beaucoup trop. Il aurait une fine moustache et l'accent espagnol la Terre entière lui serait déjà tombée dessus », a commenté sur X le chroniqueur de RTL Florian Gazan. Même son de cloche concernant Pierre Ménès. « A souligner le comportement d’Olivier Létang à la mi-temps du match, qui a hurlé sur l’arbitre. On rappellera que pour un doigt pointé, Medhi Benatia avait pris trois mois de suspension », a t-il rappelé dans une vidéo tout en attendant un examen sérieux de cet incident par la commission de discipline de la LFP. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on attend une sanction lourde pour Olivier Létang...
2
Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

La merde... c'est toi ! ^^

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

L'Equipe est un ramassis de ratés qui se disent journalistes sportifs. Dés le début de la saison, les débiles de l'EquipeTV annonçaient que l'OL allait se battre en bas du classement de Ligue1 pour ne pas descendre en Ligue2. Depuis... tout ce ramassis d'incompétents se sentent frustrés par les bons résultats de l'OL et ne se retiennent pas pour salir l'OL. Bref... des rageux qui n'ont pas une once d'intelligence et de compétences.

OM : Létang dérape, Benatia et Longoria soutenus en masse

Il devrait cette fois prendre tarif mais bon une gâterie à tonton Nasser et ca passera crème

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Pas pire que ceux de Brandao.... Sulc c'est un renard des surface et t'es content quand t'en a un dans ton équipe

