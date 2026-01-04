OM : Létang dérape, Benatia et Longoria soutenus en masse

La tension était extrême lors de LOSC-Rennes samedi soir. Les Lillois étaient furieux concernant l'arbitrage avec une nouvelle sortie polémique d'Olivier Létang. Des sanctions aussi sévères que pour Medhi Benatia sont déjà réclamées.

Vous savez, ce que vous avez fait, c’est une honte, un scandale », a notamment lâché Olivier Létang. Une attitude très agressive, devenue habituelle chez lui ces derniers mois. L'arbitre Eric Wattellier a connu l'enfer du Nord samedi mais rien à voir avec la course cycliste Paris-Roubaix. Après avoir exclu le défenseur lillois Alexsandro dès la 13e minute, il a été pris à partie par Bruno Génésio et par Olivier Létang. L'entraîneur et le président du LOSC ont vivement interpellé l'officiel dans le couloir du stade Pierre-Mauroy à la mi-temps. «», a notamment lâché Olivier Létang. Une attitude très agressive, devenue habituelle chez lui ces derniers mois.

Létang épargné, jusqu'à quand ?

Cette saison, le patron des Dogues s'est déjà fait remarquer pour ses critiques véhémentes envers l'arbitrage après LOSC-OL en Ligue 1. Ce fut encore pire en Ligue Europa lors de la réception du PAOK. Il avait alors menacé l'arbitre d'appeler directement le président de l'UEFA. Pourtant, Olivier Létang n'a pas été sanctionné sévèrement pour le moment. Une clémence qui interroge les observateurs quand on se souvient des 3 mois de suspension récoltés par Medhi Benatia après OM -Lille en coupe de France l'année passée.

« Olivier Létang ça commence à faire beaucoup trop. Il aurait une fine moustache et l'accent espagnol la Terre entière lui serait déjà tombée dessus », a commenté sur X le chroniqueur de RTL Florian Gazan. Même son de cloche concernant Pierre Ménès. « A souligner le comportement d’Olivier Létang à la mi-temps du match, qui a hurlé sur l’arbitre. On rappellera que pour un doigt pointé, Medhi Benatia avait pris trois mois de suspension », a t-il rappelé dans une vidéo tout en attendant un examen sérieux de cet incident par la commission de discipline de la LFP. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on attend une sanction lourde pour Olivier Létang...