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Stade Vélodrome Marseille

OM : Le Virage Nord partiellement fermé contre Nice et Rennes

OM22 avr. , 20:26
parClaude Dautel
8
La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner l'OM pour le comportement de certains de ses supporters lors de la réception du FC Metz.
Lors de ses deux derniers matchs de la saison au Vélodrome, contre Nice et Rennes, l'Olympique de Marseille va devoir composer sans une partie de ses supporters. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui se réunissait ce mercredi. « Comportement des supporters de l’OM lors du match Olympique de Marseille – FC Metz du vendredi 10 avril 2026 : usage massif d’engins pyrotechniques. Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune Nord du Stade Orange Vélodrome. La sanction prend effet immédiatement », précise la LFP dans un communiqué.
L'OM puni à cause des fumigènes
Le Vélodrome s'enflamme lors d'OM-Metz
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Derniers commentaires

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Arrêtez de gober tout ce que l'on vous dit.

OM : Le Virage Nord partiellement fermé contre Nice et Rennes

Les boucs 😂

OM : Le Virage Nord partiellement fermé contre Nice et Rennes

Avec un proprio milliardaire et etre 6 eme c est bien triste .

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Un juge brésilien, quelle farce quand on sait le guignol au pouvoir au Brésil... Les juges brésiliens sont aussi pourris et politisés que nos juges de merde en france

OM : Le Virage Nord partiellement fermé contre Nice et Rennes

à Marseille sa à toujours était comme ça te ce seras toujours comme ça il y avais il y auras des fumigenes la flp comprend pas sa ça fait partie de l'embiance les fumigénes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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