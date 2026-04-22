OM : Le Virage Nord partiellement fermé contre Nice et Rennes

La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner l'OM pour le comportement de certains de ses supporters lors de la réception du FC Metz.

Lors de ses deux derniers matchs de la saison au Vélodrome, contre Nice et Rennes, l'Olympique de Marseille va devoir composer sans une partie de ses supporters. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui se réunissait ce mercredi. « Comportement des supporters de l’OM lors du match Olympique de Marseille – FC Metz du vendredi 10 avril 2026 : usage massif d’engins pyrotechniques. Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune Nord du Stade Orange Vélodrome. La sanction prend effet immédiatement », précise la LFP dans un communiqué.