OM : Le Vélodrome détruit l'Europe

Tu vas à la pharmacie, il y a un supporter de l'OM. Tu vas à la supérette, il y a un supporter de l'OM. Tout le monde aime ce club à Marseille ! C’est impossible de ne pas croiser un fan. Mais jusqu’à maintenant, j’ai eu que des interactions positives.- Angel Gomes sur l'ambiance au sein de la ville de Marseille
Sacré article en bois
Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.
Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !
Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.
Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Le #ButduMois de septembre revient à ANGEL GOMES 🚀