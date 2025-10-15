ICONSPORT_267501_0087

OM : Le Vélodrome détruit l'Europe

OM15 oct. , 11:30
parNathan Hanini
1
Arrivé cet été libre en provenance du LOSC, Angel Gomes s’est déjà offert le luxe d’un but inscrit au Vélodrome. Le milieu de terrain anglais a confié au Phocéen la puissance du stade marseillais.
Il est l’une des nombreuses recrues du mercato estival marseillais, Angel Gomes fait partie des éléments importants de Roberto De Zerbi depuis son arrivée. Sixième joueur avec le plus de temps de jeu, l’Anglais a débarqué libre en provenance du LOSC. Dans une interview pour le média le Phocéen, l’ancien joueur de Manchester United a été scotché par l’ambiance du Vélodrome. L’international des Three Lions (quatre sélections) ne retrouve ça nulle part ailleurs. L'ancien lillois n'a pas vu cette ambiance même dans les stades anglais les plus chauds.
Tu vas à la pharmacie, il y a un supporter de l'OM. Tu vas à la supérette, il y a un supporter de l'OM. Tout le monde aime ce club à Marseille ! C’est impossible de ne pas croiser un fan. Mais jusqu’à maintenant, j’ai eu que des interactions positives.
- Angel Gomes sur l'ambiance au sein de la ville de Marseille

Angel Gomes n’a jamais vu ça

Pour le média spécialiste de l’Olympique de Marseille, Angel Gomes explique : « En Angleterre, bien sûr, on respire le football. Mais à Marseille, c’est quelque chose d’unique. Et pour comprendre ça, il faut venir ici, aller au Vélodrome, voir, ressentir l’ambiance. C’est seulement là qu’on comprend ce qu’est Marseille, surtout si on compare avec l’Angleterre, déclare-t-il avant d’en remettre une couche après une comparaison avec Anfield. « Personnellement, oui. J’ai joué dans ces stades, mais le Vélodrome… il faut y être pour comprendre, » ajoute-t-il. L’OM sait que le Vélodrome sera une vraie force cette saison pour sa campagne de Ligue des champions, mais également en Ligue 1. En contrat jusqu’en 2028, Angel Gomes aura le temps de profiter de l’enceinte marseillaise. Ce week-end, l’Anglais aura l’occasion de la faire résonner à l’occasion de la réception du Havre ce samedi.
1
