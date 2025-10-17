ICONSPORT_272416_0203 (1)

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

OM17 oct. , 14:30
parCorentin Facy
1
Roberto De Zerbi était présent ce vendredi en conférence de la presse, à la veille du match entre l’OM et Le Havre au Vélodrome. Une affiche pour laquelle l’entraîneur italien prépare une grosse surprise.
L’entraîneur de l’Olympique de Marseille déteste la trêve. « Je n’ai pas besoin de repos » a-t-il plaisanté ce vendredi en conférence de presse. Il faut dire que Roberto De Zerbi n’avait pas vraiment envie de lâcher ses joueurs aux quatre coins du globe il y a deux semaines alors que l’OM sortait d’une série très positive avec des victoires contre Lorient, le PSG, l’Ajax ou encore Strasbourg et Metz. Ce samedi soir lors de la 8e journée de Ligue 1, Marseille tentera de repartir sur la même dynamique avec un match abordable sur le papier, la réception du Havre.
Une rencontre pour laquelle l’entraîneur italien pourrait effectuer un choix surprenant dans son onze de départ avec la titularisation probable de Jeffrey de Lange. Comme face à Lorient le 12 septembre dernier, le gardien néerlandais pourrait profiter du retour tardif de sélection de Geronimo Rulli et du long voyage subi par le gardien argentin pour jouer un deuxième match en Ligue 1 cette saison. « C'est possible que ce soit De Lange. Peut-être, on verra » a confirmé l’entraîneur marseillais devant la presse, avant d’évoquer plus en détails ce match.
J. de Lange

J. de Lange

NetherlandsPays-Bas Âge 27 Gardien

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Ce n'est pas difficile, la trêve m'agace parce que je suis prêt à jouer tous les matchs. Mais les sélections sont importantes. L'idée est de repartir comme on a fini en étant convaincu que le jeu est la meilleure manière d'avoir des résultats. Je vais continuer le turn over par obligation et parce que je peux me le permettre. On a un effectif large avec de très bons joueurs » a savouré Roberto De Zerbi, lequel a par ailleurs confié que Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Hamed Traoré ne seraient pas de retour pour la réception du Havre ce samedi soir au Vélodrome. Pour le reste, le coach de l’OM peut compter, comme avant la trêve, sur un effectif assez complet et riche en solutions à tous les postes. Y compris dans les buts, où la confiance envers Jeffrey de Lange est totale au sein du club.
1
Loading