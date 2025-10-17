Il interdit de comparer l'OL à l'OM

Arrivé le 1er septembre dernier du côté de l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri s’est confié sur sa venue du côté de la Cité phocéenne. Pour l'ancien Lyonnais, il n'y a pas photo entre les deux clubs.

Il fait partie des éléments d’expériences recrutés par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Emerson Palmieri a débarqué pour moins d’un million d’euros en provenance de West Ham dans les dernières heures du mercato. Depuis le début de la saison, l’Italien a pris part à quatre rencontres de Ligue 1 et deux de Ligue des champions. Son adaptation au sein de la formation de Roberto de Zerbi se passe à merveille. Dans une interview pour le média Maritima, le champion d’Europe avec Chelsea s’est confié sur ses ambitions avec l’ OM . Il a également tenu la comparaison avec l’OL, autre club français qu’il a côtoyé.

Emerson préfère avoir le Vélodrome avec lui

Joueur de l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2021-2022, Emerson Palmieri explique qu’il est content d’avoir le Vélodrome de son côté. « Il n’y a pas de comparaison. Maintenant, je suis du bon côté ! Jouer contre l’OM au Vélodrome, c’est très difficile, trop de pression. Aujourd’hui, cette pression et ces supporters sont avec moi, c’est un vrai plaisir, » explique-t-il. Depuis le début de saison, l’OM peut compter sur son public pour les pousser. Le Vélodrome reste l’un des stades les plus remplis en Europe depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025/2026.

Par la suite, Emerson Palmieri est revenu sur sa signature à l’OM. L’Italien a tout de même eu peur de l’échec. « Cela s’est joué jusqu’au dernier jour, mentalement ce n’était pas simple. Dans le football, tant que tu n’as pas signé, rien n’est fait. Mais Pablo, Mehdi et le coach ont fait un travail incroyable pour que je vienne à Marseille, » a-t-il également déclaré. Désormais, le joueur de 31 ans est tourné vers sa saison avec le club de la cité phocéenne avec lequel il rêve de gagner un titre.