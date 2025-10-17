ICONSPORT_270064_0061

Il interdit de comparer l'OL à l'OM

Arrivé le 1er septembre dernier du côté de l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri s’est confié sur sa venue du côté de la Cité phocéenne. Pour l'ancien Lyonnais, il n'y a pas photo entre les deux clubs.
Il fait partie des éléments d’expériences recrutés par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Emerson Palmieri a débarqué pour moins d’un million d’euros en provenance de West Ham dans les dernières heures du mercato. Depuis le début de la saison, l’Italien a pris part à quatre rencontres de Ligue 1 et deux de Ligue des champions. Son adaptation au sein de la formation de Roberto de Zerbi se passe à merveille. Dans une interview pour le média Maritima, le champion d’Europe avec Chelsea s’est confié sur ses ambitions avec l’OM. Il a également tenu la comparaison avec l’OL, autre club français qu’il a côtoyé.

Emerson préfère avoir le Vélodrome avec lui

Joueur de l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2021-2022, Emerson Palmieri explique qu’il est content d’avoir le Vélodrome de son côté. « Il n’y a pas de comparaison. Maintenant, je suis du bon côté ! Jouer contre l’OM au Vélodrome, c’est très difficile, trop de pression. Aujourd’hui, cette pression et ces supporters sont avec moi, c’est un vrai plaisir, » explique-t-il. Depuis le début de saison, l’OM peut compter sur son public pour les pousser. Le Vélodrome reste l’un des stades les plus remplis en Europe depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025/2026.
Par la suite, Emerson Palmieri est revenu sur sa signature à l’OM. L’Italien a tout de même eu peur de l’échec. « Cela s’est joué jusqu’au dernier jour, mentalement ce n’était pas simple. Dans le football, tant que tu n’as pas signé, rien n’est fait. Mais Pablo, Mehdi et le coach ont fait un travail incroyable pour que je vienne à Marseille, » a-t-il également déclaré. Désormais, le joueur de 31 ans est tourné vers sa saison avec le club de la cité phocéenne avec lequel il rêve de gagner un titre. 
E. Palmieri dos Santos

E. Palmieri dos Santos

ItalyItalie Âge 31 Défenseur

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

