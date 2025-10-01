OM : Johan Micoud est sous le choc

L’Olympique de Marseille a confirmé sa grande forme ce mardi soir après la large victoire 4-0 face à l’Ajax Amsterdam. Les hommes de Roberto De Zerbi impressionnent en ce mois de septembre. Après trois succès de rang, l’OM gomme les doutes des observateurs en début de saison.

Le début de l’automne devait être décisif dans la saison de l’Olympique de Marseille. Malgré l’adversité, les Olympiens ont tenu leur rang pour s’offrir trois victoires capitales. Ce mardi soir, les hommes de Roberto de Zerbi ont étrillé l’Ajax Amsterdam 4-0 du côté du Vélodrome. Une performance qui a convaincu les observateurs. Offensivement, le club de la cité phocéenne s’est trouvé des atouts majeurs. Côté défensif, les Olympiens ont gommé les erreurs de l’an passé grâce à un mercato ambitieux.

L’équipe était très jeune, mais très compétente. Elle peut mettre en difficultés n’importe quelle équipe. On a bien joué en verticalité. La première période était parfaite, presque la perfection. - Roberto de Zerbi en conférence de presse après la victoire face à l'Ajax

Marseille impressionne

Dans l’Equipe du Soir sur la chaine l’Equipe, Johan Micoud est impressionné par l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est fasciné par l'enchaînement des matchs des hommes de Roberto de Zerbi. « Ce qui m’impressionne, c'est le parcours depuis le Real Madrid. C’est ça qui m’impressionne. J’ai vu jouer l’OM avant contre le Paris FC et je ne sais pas où ils allaient en réalité. Et puis il y a eu le Real Madrid, Paris et gagner à Strasbourg derrière, et enchaîner ce soir, ça, ça m’impressionne. Il y a une vraie évolution. C’est vrai qu’à Madrid sur le premier quart d’heure, ils prennent le bouillon, mais derrière, il y a eu quelques séquences de jeu, » explique-t-il. L’Olympique de Marseille a su enchaîner après la courte défaite du côté du Bernabeu pour l’ouverture de la campagne de Ligue des champions. La formation de Roberto de Zerbi a enchaîné trois clean sheets lors des cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Par la suite, le club de la cité phocéenne devra éviter les pièges contre les candidats au maintien en Ligue 1.