ICONSPORT_272416_0035

OM : Johan Micoud est sous le choc

OM01 oct. , 10:40
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille a confirmé sa grande forme ce mardi soir après la large victoire 4-0 face à l’Ajax Amsterdam. Les hommes de Roberto De Zerbi impressionnent en ce mois de septembre. Après trois succès de rang, l’OM gomme les doutes des observateurs en début de saison.
Le début de l’automne devait être décisif dans la saison de l’Olympique de Marseille. Malgré l’adversité, les Olympiens ont tenu leur rang pour s’offrir trois victoires capitales. Ce mardi soir, les hommes de Roberto de Zerbi ont étrillé l’Ajax Amsterdam 4-0 du côté du Vélodrome. Une performance qui a convaincu les observateurs. Offensivement, le club de la cité phocéenne s’est trouvé des atouts majeurs. Côté défensif, les Olympiens ont gommé les erreurs de l’an passé grâce à un mercato ambitieux.
L’équipe était très jeune, mais très compétente. Elle peut mettre en difficultés n’importe quelle équipe. On a bien joué en verticalité. La première période était parfaite, presque la perfection.
- Roberto de Zerbi en conférence de presse après la victoire face à l'Ajax

Marseille impressionne

Dans l’Equipe du Soir sur la chaine l’Equipe, Johan Micoud est impressionné par l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est fasciné par l'enchaînement des matchs des hommes de Roberto de Zerbi. « Ce qui m’impressionne, c'est le parcours depuis le Real Madrid. C’est ça qui m’impressionne. J’ai vu jouer l’OM avant contre le Paris FC et je ne sais pas où ils allaient en réalité. Et puis il y a eu le Real Madrid, Paris et gagner à Strasbourg derrière, et enchaîner ce soir, ça, ça m’impressionne. Il y a une vraie évolution. C’est vrai qu’à Madrid sur le premier quart d’heure, ils prennent le bouillon, mais derrière, il y a eu quelques séquences de jeu, » explique-t-il. L’Olympique de Marseille a su enchaîner après la courte défaite du côté du Bernabeu pour l’ouverture de la campagne de Ligue des champions. La formation de Roberto de Zerbi a enchaîné trois clean sheets lors des cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Par la suite, le club de la cité phocéenne devra éviter les pièges contre les candidats au maintien en Ligue 1. 
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #3
V
V
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs5
V
Victoire3
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués10
Buts Encaissés4

Matchs Récents

Tout afficher
30 septembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
4
0
Match terminé
AjaxAjax
26 septembre 2025 à 20:45
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
1
2
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs6
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272437_0008
Liga

Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme

ICONSPORT_268780_0040
PSG

David Beckham trahit le PSG

ICONSPORT_270673_0413
OL

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

ldc barca psg en octobre le calendrier complet de paris iconsport 267396 0748 398067
Ligue des Champions

TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

11:00
Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme
10:20
David Beckham trahit le PSG
10:00
« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie
9:30
TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
9:20
Monaco : Adi Hütter viré ? Semaine décisive sur le Rocher
9:00
« On a peut-être été un petit peu dur », Riolo encense Pavard
8:40
OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou
8:20
PSG : Les 40ME les mieux dépensés de l'histoire du Paris SG
8:00
Paixao, la revanche à 35 millions d'euros de l'OM

Derniers commentaires

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading