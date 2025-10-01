OM : Johan Micoud est sous le choc

L’équipe était très jeune, mais très compétente. Elle peut mettre en difficultés n’importe quelle équipe. On a bien joué en verticalité. La première période était parfaite, presque la perfection.- Roberto de Zerbi en conférence de presse après la victoire face à l'Ajax
Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !
Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...
1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃
ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon
Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading