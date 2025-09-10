ICONSPORT_266359_0011
Amine Harit lors du match amical OM - Aston Villa

OM : Il refuse de quitter Marseille pour la Turquie

OM10 sept. , 13:00
parNathan Hanini
Depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille tente de vendre certains éléments devenus indésirables au sein de l’effectif de Roberto de Zerbi. C’est le cas d’Amine Harit. L’ancien nantais aurait pu partir du côté de Besiktas. Mais ce dernier n’était pas intéressé selon la presse turque.
L’Olympique de Marseille n’a pas forcément réalisé son mercato parfait. Outre des arrivées de qualité, Pablo Longoria aurait aimé vendre quelques éléments encore au club aujourd’hui. C’est le cas de Ruben Blanco, Neal Maupay ou encore Amine Harit. Trois joueurs qui n’ont pas été convaincus par les offres proposées par les prétendants. Cependant, le marché n’est pas encore fermé dans tous les championnats et des départs peuvent être encore prévus par la suite. Seuls quelques championnats n’ont pas encore fermé boutique sur ce marché estival 2025. L’Olympique de Marseille cherche de son côté, une porte de sortie à ses joueurs pour tenter de libérer de la masse salariale.

Harit refuse la Turquie

La presse turque révèle ce mercredi que Amine Harit aurait pu s’engager du côté du Besiktas. Le club d’Istanbul a voulu signer l’international marocain (24 sélections, un but). Mais le joueur n’était pas intéressé pour s'engager du côté de la capitale. Les raisons du refus n’ont pas été évoquées. La formation de Sergen Yalçın a essuyé plusieurs rejets cet été comme Jota Silva ou encore Yannick Carrasco. Si Amine Harit avait sauté le pas et signé du côté de Besiktas, le Marocain aurait pu retrouver son ancien coéquipier Cengiz Ünder, arrivé en prêt cette semaine. Si Amine Harit veut jouer cette saison, il faudra quitter la Cité Phocéenne. Roberto De Zerbi ne compte pas sur l’ancien nantais dans sa campagne 2025/2026. Avec une Coupe d’Afrique des Nations à domicile, l’international marocain doit trouver une porte de sortie pour espérer être convoqué avec les Lions de l’Atlas, l’hiver prochain. Mais les pistes s’amenuisent et les portes du mercato se referment petit à petit chaque jour. 
A. Harit

A. Harit

MoroccoMaroc Âge 28 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading