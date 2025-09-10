OM : Il refuse de quitter Marseille pour la Turquie

Depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille tente de
vendre certains éléments devenus indésirables au sein de l’effectif de Roberto
de Zerbi. C’est le cas d’Amine Harit. L’ancien nantais aurait pu partir du côté
de Besiktas. Mais ce dernier n’était pas intéressé selon la presse turque.
L’Olympique de Marseille n’a pas forcément réalisé son
mercato parfait. Outre des arrivées de qualité, Pablo Longoria aurait aimé
vendre quelques éléments encore au club aujourd’hui. C’est le cas de Ruben
Blanco, Neal Maupay ou encore Amine Harit. Trois joueurs qui n’ont pas été
convaincus par les offres proposées par les prétendants. Cependant, le marché
n’est pas encore fermé dans tous les championnats et des départs peuvent être
encore prévus par la suite. Seuls quelques championnats n’ont pas encore fermé
boutique sur ce marché estival 2025. L’Olympique de Marseille
cherche de son
côté, une porte de sortie à ses joueurs pour tenter de libérer de la masse
salariale.
Harit refuse la Turquie
La presse turque révèle ce mercredi que Amine Harit aurait
pu s’engager du côté du Besiktas
. Le club d’Istanbul a voulu signer l’international marocain (24 sélections, un but). Mais le joueur n’était
pas intéressé pour s'engager du côté de la capitale. Les raisons du refus n’ont
pas été évoquées. La formation de Sergen Yalçın a essuyé plusieurs rejets cet
été comme Jota Silva ou encore Yannick Carrasco. Si Amine Harit avait sauté le
pas et signé du côté de Besiktas, le Marocain aurait pu retrouver son ancien
coéquipier Cengiz Ünder, arrivé en prêt cette semaine. Si Amine Harit veut
jouer cette saison, il faudra quitter la Cité Phocéenne. Roberto De Zerbi ne
compte pas sur l’ancien nantais dans sa campagne 2025/2026. Avec une Coupe
d’Afrique des Nations à domicile, l’international marocain doit trouver une
porte de sortie pour espérer être convoqué avec les Lions de l’Atlas, l’hiver
prochain. Mais les pistes s’amenuisent et les portes du mercato se referment
petit à petit chaque jour.
A. Harit
Maroc • Âge 28 • Milieu