OM : Il refuse de quitter Marseille pour la Turquie

Depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille tente de vendre certains éléments devenus indésirables au sein de l’effectif de Roberto de Zerbi. C’est le cas d’Amine Harit. L’ancien nantais aurait pu partir du côté de Besiktas. Mais ce dernier n’était pas intéressé selon la presse turque.

L’Olympique de Marseille n’a pas forcément réalisé son mercato parfait. Outre des arrivées de qualité, Pablo Longoria aurait aimé vendre quelques éléments encore au club aujourd’hui. C’est le cas de Ruben Blanco, Neal Maupay ou encore Amine Harit. Trois joueurs qui n’ont pas été convaincus par les offres proposées par les prétendants. Cependant, le marché n’est pas encore fermé dans tous les championnats et des départs peuvent être encore prévus par la suite. Seuls quelques championnats n’ont pas encore fermé boutique sur ce marché estival 2025. L’ Olympique de Marseille cherche de son côté, une porte de sortie à ses joueurs pour tenter de libérer de la masse salariale.

Harit refuse la Turquie

La presse turque révèle ce mercredi que Amine Harit aurait pu s’engager du côté du Besiktas . Le club d’Istanbul a voulu signer l’international marocain (24 sélections, un but). Mais le joueur n’était pas intéressé pour s'engager du côté de la capitale. Les raisons du refus n’ont pas été évoquées. La formation de Sergen Yalçın a essuyé plusieurs rejets cet été comme Jota Silva ou encore Yannick Carrasco. Si Amine Harit avait sauté le pas et signé du côté de Besiktas, le Marocain aurait pu retrouver son ancien coéquipier Cengiz Ünder, arrivé en prêt cette semaine. Si Amine Harit veut jouer cette saison, il faudra quitter la Cité Phocéenne. Roberto De Zerbi ne compte pas sur l’ancien nantais dans sa campagne 2025/2026. Avec une Coupe d’Afrique des Nations à domicile, l’international marocain doit trouver une porte de sortie pour espérer être convoqué avec les Lions de l’Atlas, l’hiver prochain. Mais les pistes s’amenuisent et les portes du mercato se referment petit à petit chaque jour.