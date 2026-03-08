OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Débarqué cet hiver du côté de Sassuolo contre dix millions d’euros, Darryl Bakola reste dans la couveuse. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas encore disputé la moindre minute en Serie A avec son nouveau club. Très inférieur à son utilisation à l'OM.

Le mercato hivernal de l’ Olympique de Marseille n’a pas été de tout repos. Le club de la cité phocéenne s’est séparé de plusieurs éléments dont des jeunes joueurs. À commencer par Robinio Vaz, l’ancien sochalien a été vendu à la Roma pour 25 millions d’euros. Mais il n’est pas le seul joueur à avoir quitté le sud de la France pour l’Italie. C’est également le cas de Darryl Bakola. Le milieu de 18 ans a rejoint Sassuolo contre dix millions d’euros. Mais pour l’instant toujours aucune minute disputée en Serie A pour l’ancien du Red Star, qui fait moins bien qu'un Vaz déjà très peu convaincant.

Darryl Bakola doit attendre

Débarqué début février, le jeune milieu de terrain est tout de même présent sur le banc des Neroverdi chaque week-end en championnat. Mais aucune entrée pour lui lors de ses quatre premières feuilles de match. Cependant, son entraîneur Fabio Grosso ne tarit pas d’éloges sur le jeune joueur. « Il est encore en développement. Nous devons le tester pour cerner ses caractéristiques, mais il a le potentiel pour devenir un grand joueur. Il a de la personnalité et sait jouer au football. C’est un joueur prometteur, et nous sommes ravis de l’avoir et de le faire progresser, » a-t-il expliqué récemment en conférence de presse.

Le jeune Darryl Bakola va donc devoir prendre son mal en patience et attendre avant de fouler les pelouses de Serie A. Cette saison, le club pointe à la neuvième place du championnat et n’a plus grand-chose à jouer au classement. Ce lundi, Darryl Bakola espère disputer ses premières minutes face à la Lazio dans le cadre de la 28e journée. En attendant, l'OM a très bien vendu cet hiver, notamment des jeunes joueurs qui ne parviennent pour le moment pas à convaincre en Série A.