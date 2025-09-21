OM : Il lâche une qualité et un gros défaut de De Zerbi

Débarqué début juillet du côté de Chelsea João Pedro a pu découvrir la méthode Enzo Maresca. Le Brésilien s’est livré dans une interview à Sky Sports. Ayant connu Roberto de Zerbi, l’ancien joueur de Brighton a comparé les deux techniciens.

Beaucoup de points communs, mais également très différents dans la gestion. Sur Sky Sports João Pedro a tiré la comparaison entre Roberto de Zerbi et Enzo Maresca. L’international brésilien (cinq sélections) a connu les deux hommes dans sa jeune carrière. Débarqué à Chelsea cet été, le joueur de 23 ans a découvert la méthode Maresca. Et pour l’instant cela semble lui convenir. En cinq matchs de Premier League le Brésilien a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Malgré des résultats en dents de scie des Blues, João Pedro reste un élément important. Le club londonien a déboursé plus de 63 millions d’euros pour s’attacher ses services cet été. Arrivé de Brighton, l’ancien de Fluminense ne tarit pas d’éloges sur l’actuel entraineur de l’ Olympique de Marseille

« Il me disait que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. À partir de là, j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à croire que si je travaillais dur chaque jour, je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants. » - João Pedro sur Roberto de Zerbi lors de son passage à Brighton

De Zerbi gère moins les relations

De son côté Roberto de Zerbi attend la décision concernant le maintien ou non du classique face au PSG. Le technicien italien a laissé des traces dans ses anciens clubs par ses méthodes et ses principes de jeu. De Zerbi est jugé plus agressif que Maresca, sa gestion de vestiaire est parfois critiquée. « Je pense que les deux sont passionnés, ils aiment le football, ils sont très intelligents, mais De Zerbi est plus agressif. Pas dans le mauvais sens du terme. Vu leur façon de penser, il est très facile de comprendre ce qu'ils veulent, mais je pense qu'Enzo sait parfois mieux gérer les relations entre les joueurs, » explique João Pedro avant d’ajouter. « Sa façon de parler est plus compréhensible. Enzo est plus posé, mais les deux entraîneurs sont vraiment offensifs. Ils aiment jouer avec le ballon et veulent le garder tout au long du match, ce qui est très bien pour moi. Je pense qu'ils sont similaires, mais aussi différents, » conclut-il au micro de Sky Sports. Un reproche qui a été fait par certains anciens joueurs comme Adil Rami lors de ce début de saison.