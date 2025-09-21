OM : Il lâche une qualité et un gros défaut de De Zerbi

Débarqué début juillet du côté de Chelsea João Pedro a pu
découvrir la méthode Enzo Maresca. Le Brésilien s’est livré dans une interview
à Sky Sports. Ayant connu Roberto de Zerbi, l’ancien joueur de Brighton a
comparé les deux techniciens.
Beaucoup de points communs, mais également très différents
dans la gestion. Sur Sky Sports João Pedro a tiré la comparaison entre Roberto
de Zerbi et Enzo Maresca. L’international brésilien (cinq sélections) a connu
les deux hommes dans sa jeune carrière. Débarqué à Chelsea cet été, le joueur
de 23 ans a découvert la méthode Maresca. Et pour l’instant cela semble lui convenir.
En cinq matchs de Premier League le Brésilien a inscrit deux buts et délivré
trois passes décisives. Malgré des résultats en dents de scie des Blues, João
Pedro reste un élément important. Le club londonien a déboursé plus de 63
millions d’euros pour s’attacher ses services cet été. Arrivé de Brighton, l’ancien
de Fluminense ne tarit pas d’éloges sur l’actuel entraineur de l’Olympique de
Marseille
.
« Il me disait que je pouvais devenir l'un des meilleurs
attaquants au monde. À partir de là, j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à
croire que si je travaillais dur chaque jour, je pouvais devenir l'un des
meilleurs attaquants. » - João Pedro sur Roberto de Zerbi lors de son passage à Brighton
De Zerbi gère moins les relations
De son côté Roberto de Zerbi attend la décision concernant
le maintien ou non du classique face au PSG. Le technicien italien a laissé des
traces dans ses anciens clubs par ses méthodes et ses principes de jeu. De Zerbi est jugé
plus agressif que Maresca, sa gestion de vestiaire est parfois critiquée. « Je
pense que les deux sont passionnés, ils aiment le football, ils sont très
intelligents, mais De Zerbi est plus agressif. Pas dans le mauvais sens du
terme. Vu leur façon de penser, il est très facile de comprendre ce qu'ils
veulent, mais je pense qu'Enzo sait parfois mieux gérer les relations entre les
joueurs, » explique João Pedro avant d’ajouter. « Sa façon de
parler est plus compréhensible. Enzo est plus posé, mais les deux entraîneurs
sont vraiment offensifs. Ils aiment jouer avec le ballon et veulent le garder
tout au long du match, ce qui est très bien pour moi. Je pense qu'ils sont
similaires, mais aussi différents, » conclut-il au micro de Sky
Sports. Un reproche qui a été fait par certains anciens joueurs comme Adil Rami
lors de ce début de saison.