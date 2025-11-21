OM : Il est trop fort, c'est la meilleure recrue de Longoria

Acteur majeur de la remontée de l'Olympique de Marseille sur le devant de la scène, Mehdi Benatia est considéré comme un pion essentiel du bon fonctionnement du club provençal.

Parfois critiqué pour son tempérament bien trempé, souvent félicité pour son bon travail à la tête de la direction sportive du club phocéen, Mehdi Benatia ne laisse personne indifférent du côté de Marseille. Débarqué à l’OM en tant que conseiller sportif du président en novembre 2023, l’ancien défenseur marocain a pris du galon en début d’année 2025 en étant nommé directeur du football du club marseillais. Une juste récompense pour celui qui réalise du très bon travail aux côtés de Pablo Longoria. Depuis ses débuts comme dirigeant à l’ OM , celui qui a été formé à Marseille sans y avoir joué au début des années 2000 a fait de jolis coups. Il a d’abord été l’acteur déclencheur dans la venue de Roberto De Zerbi au Vélodrome, puis il a réussi à faire venir des internationaux reconnus comme Adrien Rabiot ou Benjamin Pavard. Et c’est pour toutes ces raisons que Benatia est jugé comme la meilleure prise de Longoria ces dernières années, par Salim Lamrani.

« Benatia a de vrais talents » - Salim Lamrani

« Mehdi Benatia est sans doute la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille. Quand on voit en 18 mois, le changement qu’il y a eu au sein du club, c’est extraordinaire. Il est arrivé à attirer un Roberto De Zerbi, qui était convoité par les grands clubs d’Europe, dans un club privé de Coupe d’Europe, et qui venait de terminer huitième du championnat… Le projet était balbutiant au départ, avec l’arrivée d’une nouvelle philosophie via De Zerbi, mais il a quand même réussi à faire venir Adrien Rabiot, qui sortait de belles saisons à la Juventus. Il avait des propositions de tous les grands clubs européens, mais Benatia a réussi à le convaincre de venir à Marseille. Cette saison, il a fait venir Pavard. Benatia a de vrais talents de recruteur. Il connaît très bien le football, et il a bien compris qu’il ne fallait jamais imposer un joueur à un entraîneur, mais plutôt le persuader, le convaincre que c’est un élément fondamental pour le développement du projet. Et c’est pour tout ça que l’OM fonctionne bien », a lancé, sur RMC, l’auteur d'un livre sur De Zerbi, qui estime donc que les sautes d’humeur de Benatia contre l’arbitrage notamment ne ternissent pas son bon bilan à Marseille.