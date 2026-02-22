Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Une saison est un marathon, et oui.
Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze
Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et nous on b*ise ta reum
Ce soir allez lyon !!! Pour une place sur le podium ! Et bais..... les marseillais.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
﹅ Le XI de départ face au Havre. #OnEstNantes
Notre compo’ pour #FCNHAC 📋