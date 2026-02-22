Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Nantes : A. Lopes (cap.) - Awaziem, Yousuf, Cozza - Centonze, Lepenant, Kaba, Machado - Ganago, El Arabi, Leroux

La composition du Havre : Diaw - Nego, Lloris, Pembélé, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye - Doucouré, Soumaré (cap.), Boufal