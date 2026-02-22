nantes auxerre les compos 19h sur ligue 1 iconsport 268442 0003 398096

Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 122 févr. , 16:30
parHadrien Rivayrand
La composition de Nantes : A. Lopes (cap.) - Awaziem, Yousuf, Cozza - Centonze, Lepenant, Kaba, Machado - Ganago, El Arabi, Leroux
La composition du Havre : Diaw - Nego, Lloris, Pembélé, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye - Doucouré, Soumaré (cap.), Boufal
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

