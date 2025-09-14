ICONSPORT_270064_0193

OM : Greenwood révèle son arme secrète

OM14 sept. , 11:30
parMehdi Lunay
Mason Greenwood empile les buts depuis son arrivée en France. L'attaquant anglais de l'OM ne fait pourtant pas l'unanimité à cause de son attitude jugée nonchalante. Très critiques, les observateurs devraient parfois se méfier des apparences.
Buteur contre Lorient vendredi, Mason Greenwood en est à deux réalisations au total pour le début de sa deuxième saison marseillaise. Un rendement modeste pour celui qui a inscrit 21 buts avec l'Olympique de Marseille la saison dernière. L'Anglais reste toutefois une menace certaine pour les défenses de Ligue 1. Cependant, l'ancien joueur de Manchester United n'est pas toujours loué. Certains observateurs mettent en avant son manque d'implication sur le terrain, lequel est aussi souligné par moments par Roberto de Zerbi.

Greenwood, roi du bluff à l'OM

Une attitude nonchalante qui se traduit par des efforts physiques insuffisants dans le repli défensif et un langage corporel qui montre un relâchement trop important. Ce dernier aspect n'est pas forcément synonyme de paresse, bien au contraire. Dans la série inside réalisée par l'OM et diffusée sur YouTube, Mason Greenwood avoue vouloir s'afficher moins concerné sur le terrain. Ce n'est pas pour agacer son entraîneur, son public ou les journalistes. C'est pour déconcentrer ses adversaires.
« J’ai un langage corporel qui peut laisser croire que je ne me sens pas concerné. Or, il me suffit d’une demi-seconde pour montrer que je suis toujours prêt. J’en joue avec l’adversaire. Il peut penser que je suis fatigué ou pas concentré », a t-il révélé. Une petite surprise à l'anglaise dans la lignée de ses coups de génie avec des frappes soudaines et des dribbles déroutants. De quoi prouver qu'il ne faut pas juger trop vite Mason Greenwood à l'OM. Arrivé sur la Canebière avec ses soucis judiciaires passés en Angleterre, l'attaquant s'est révélé être un joueur redoutable et surtout un coéquipier fidèle qui ne crée pas d'histoires dans le vestiaire.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading