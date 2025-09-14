OM : Greenwood révèle son arme secrète

Mason Greenwood empile les buts depuis son arrivée en France. L'attaquant anglais de l'OM ne fait pourtant pas l'unanimité à cause de son attitude jugée nonchalante. Très critiques, les observateurs devraient parfois se méfier des apparences.

Buteur contre Lorient vendredi, Mason Greenwood en est à deux réalisations au total pour le début de sa deuxième saison marseillaise. Un rendement modeste pour celui qui a inscrit 21 buts avec l' Olympique de Marseille la saison dernière. L'Anglais reste toutefois une menace certaine pour les défenses de Ligue 1. Cependant, l'ancien joueur de Manchester United n'est pas toujours loué. Certains observateurs mettent en avant son manque d'implication sur le terrain, lequel est aussi souligné par moments par Roberto de Zerbi.

Greenwood, roi du bluff à l'OM

Une attitude nonchalante qui se traduit par des efforts physiques insuffisants dans le repli défensif et un langage corporel qui montre un relâchement trop important. Ce dernier aspect n'est pas forcément synonyme de paresse, bien au contraire. Dans la série inside réalisée par l'OM et diffusée sur YouTube, Mason Greenwood avoue vouloir s'afficher moins concerné sur le terrain. Ce n'est pas pour agacer son entraîneur, son public ou les journalistes. C'est pour déconcentrer ses adversaires.

« J’ai un langage corporel qui peut laisser croire que je ne me sens pas concerné. Or, il me suffit d’une demi-seconde pour montrer que je suis toujours prêt. J’en joue avec l’adversaire. Il peut penser que je suis fatigué ou pas concentré », a t-il révélé. Une petite surprise à l'anglaise dans la lignée de ses coups de génie avec des frappes soudaines et des dribbles déroutants. De quoi prouver qu'il ne faut pas juger trop vite Mason Greenwood à l'OM. Arrivé sur la Canebière avec ses soucis judiciaires passés en Angleterre, l'attaquant s'est révélé être un joueur redoutable et surtout un coéquipier fidèle qui ne crée pas d'histoires dans le vestiaire.