OM : Greenwood innocenté par le juge De Zerbi

A 24 heures du match OM-Newcastle, Roberto De Zerbi a évoqué le cas de Mason Greenwood qui va croiser la route d'un club anglais, Newcastle. Pour l'entraîneur marseillais, l'ancien de Manchester United ne mérite pas le procès.

Si pour les supporters marseillais, enfin pas tous, Mason Greenwood doit être pardonné pour ce qu'il a fait à sa compagne, de l'autre côté de la Manche, personne n'a oublié les terribles images de sa compagne après avoir été rouée de coups. Aucun média britannique n'évoque le cas de l'attaquant sans revenir sur cette séquence. Ce lundi, alors que l' Olympique de Marseille va affronter Newcastle en Ligue des champions, et que la presse anglaise se penche sur le cas du buteur de l'OM, l'entraîneur phocéen est monté au créneau pour défendre son joueur. Roberto De Zerbi estime que Greenwood ne mérite pas d'avoir ainsi les Anglais sur le dos et il a tenu à soutenir son joueur de manière claire et nette. Quitte à choquer un peu.

Greenwood respire mieux à Marseille

Pour Roberto De Zerbi, Marseille a permis à Mason Greenwood de révéler qui il était réellement. « Mason est un bon garçon. Il a payé de manière forte ce qui s’est passé. Il a trouvé à Marseille l’environnement juste, qui lui a donné affection et une main pour avancer. Lui s’est très bien comporté. C’est un caractère introverti, un peu renfermé, mais je connais toute sa famille et ce sont de bonnes personnes. Quand je le regarde, ça m’attriste, parce que je ne vois pas ce qui a été décrit en Angleterre. Je ne rentre jamais dans la vie privée des gens, même pas celle de mes enfants. Tout le monde doit être libre. Mais ce que je peux dire, c’est que je connais une personne très différente de ce qui a été raconté là-bas », a expliqué le technicien italien de l'OM en conférence de presse.