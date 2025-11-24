ICONSPORT_277701_0099 (1)
OM : Greenwood innocenté par le juge De Zerbi

24 nov.
parClaude Dautel
3
A 24 heures du match OM-Newcastle, Roberto De Zerbi a évoqué le cas de Mason Greenwood qui va croiser la route d'un club anglais, Newcastle. Pour l'entraîneur marseillais, l'ancien de Manchester United ne mérite pas le procès.
Si pour les supporters marseillais, enfin pas tous, Mason Greenwood doit être pardonné pour ce qu'il a fait à sa compagne, de l'autre côté de la Manche, personne n'a oublié les terribles images de sa compagne après avoir été rouée de coups. Aucun média britannique n'évoque le cas de l'attaquant sans revenir sur cette séquence. Ce lundi, alors que l'Olympique de Marseille va affronter Newcastle en Ligue des champions, et que la presse anglaise se penche sur le cas du buteur de l'OM, l'entraîneur phocéen est monté au créneau pour défendre son joueur. Roberto De Zerbi estime que Greenwood ne mérite pas d'avoir ainsi les Anglais sur le dos et il a tenu à soutenir son joueur de manière claire et nette. Quitte à choquer un peu.

Greenwood respire mieux à Marseille

Pour Roberto De Zerbi, Marseille a permis à Mason Greenwood de révéler qui il était réellement. « Mason est un bon garçon. Il a payé de manière forte ce qui s’est passé. Il a trouvé à Marseille l’environnement juste, qui lui a donné affection et une main pour avancer. Lui s’est très bien comporté. C’est un caractère introverti, un peu renfermé, mais je connais toute sa famille et ce sont de bonnes personnes. Quand je le regarde, ça m’attriste, parce que je ne vois pas ce qui a été décrit en Angleterre. Je ne rentre jamais dans la vie privée des gens, même pas celle de mes enfants. Tout le monde doit être libre. Mais ce que je peux dire, c’est que je connais une personne très différente de ce qui a été raconté là-bas », a expliqué le technicien italien de l'OM en conférence de presse.
Des propos qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux entre ceux qui pensent que la compagne de Mason Greenwood est toujours avec lui, ce qui démontre que l'attaquant a été pardonné, et ceux qui n'ont pas oublié les événements qui ont valu au buteur de se faire virer par Manchester United en 2023. En tout cas, l'Angleterre aura un oeil attentif sur le OM-Newcastle, car pour l'instant l'attaquant marseillais est toujours sélectionnable, lui qui est actuellement en tête du classement des buteurs de Ligue 1.
3
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n'a rien à faire dans ce club », L'Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Loading