OM : Greenwood a dérapé, la confession forte de Longoria

OM16 oct. , 8:40
parMehdi Lunay
8
A l'été 2024, l'Olympique de Marseille a misé sur Mason Greenwood au mercato. Un pari gagnant sportivement mais un risque au niveau de l'image du club avec les problèmes judiciaires du joueur. Pablo Longoria assume totalement ce transfert opportuniste.
Il faut parfois donner une seconde chance à un homme décrié pour en récolter les fruits sur le plan collectif. A l'été 2024, l'Olympique de Marseille recrutait Mason Greenwood pour une somme légèrement supérieure à 30 millions d'euros. Un pari risqué financièrement mais surtout moralement. Persona non grata à Manchester United et dans toute l'Angleterre, l'attaquant trainait comme un boulet des accusations de violences. Si les poursuites judiciaires ont été depuis abandonnées, Greenwood a toujours une réputation sulfureuse dans son pays natal.

Un transfert tombé du ciel pour l'OM

Ainsi, il ne pourra sans doute plus jamais jouer avec la sélection anglaise et il devra se consoler avec la Jamaïque. A Marseille, par contre, ils ne sont pas nombreux à être hostiles à Mason Greenwood. C'est d'autant plus le cas après une première saison exceptionnelle du joueur ponctuée de 21 buts en Ligue 1. L'OM a été très chanceux de récupérer un tel phénomène. Pablo Longoria le concède lui-même. Sans les soucis privés de l'ancien prodige de Manchester United, les Phocéens n'auraient jamais mis la main sur lui au mercato.
« À ce moment-là, on profite d'une situation sur le marché, car on sait qu'il est super talentueux et on a cette opportunité grâce à une situation qui s'est produite par le passé », a avoué le président de l'OM dans un podcast pour Sports Business. Longoria a toutefois précisé que son club avait pesé le pour et le contre avant de conclure l'achat, réfléchissant bien aux possibles conséquences pour son image de marque. Un petit coup de pouce du destin qui profite pleinement aux Marseillais, lesquels peuvent espérer titiller le PSG cette saison avec Mason Greenwood avant une possible vente record de l'Anglo-jamaïcain l'été prochain. 
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
8
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

