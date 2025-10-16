OM : Greenwood a dérapé, la confession forte de Longoria

A l'été 2024, l'Olympique de Marseille a misé sur Mason Greenwood au mercato. Un pari gagnant sportivement mais un risque au niveau de l'image du club avec les problèmes judiciaires du joueur. Pablo Longoria assume totalement ce transfert opportuniste.

Il faut parfois donner une seconde chance à un homme décrié pour en récolter les fruits sur le plan collectif. A l'été 2024, l' Olympique de Marseille recrutait Mason Greenwood pour une somme légèrement supérieure à 30 millions d'euros. Un pari risqué financièrement mais surtout moralement. Persona non grata à Manchester United et dans toute l'Angleterre, l'attaquant trainait comme un boulet des accusations de violences. Si les poursuites judiciaires ont été depuis abandonnées, Greenwood a toujours une réputation sulfureuse dans son pays natal.

Un transfert tombé du ciel pour l'OM

Ainsi, il ne pourra sans doute plus jamais jouer avec la sélection anglaise et il devra se consoler avec la Jamaïque. A Marseille, par contre, ils ne sont pas nombreux à être hostiles à Mason Greenwood. C'est d'autant plus le cas après une première saison exceptionnelle du joueur ponctuée de 21 buts en Ligue 1. L'OM a été très chanceux de récupérer un tel phénomène. Pablo Longoria le concède lui-même. Sans les soucis privés de l'ancien prodige de Manchester United, les Phocéens n'auraient jamais mis la main sur lui au mercato.

« À ce moment-là, on profite d'une situation sur le marché, car on sait qu'il est super talentueux et on a cette opportunité grâce à une situation qui s'est produite par le passé », a avoué le président de l'OM dans un podcast pour Sports Business. Longoria a toutefois précisé que son club avait pesé le pour et le contre avant de conclure l'achat, réfléchissant bien aux possibles conséquences pour son image de marque. Un petit coup de pouce du destin qui profite pleinement aux Marseillais, lesquels peuvent espérer titiller le PSG cette saison avec Mason Greenwood avant une possible vente record de l'Anglo-jamaïcain l'été prochain.