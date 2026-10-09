OM : Genesio confirme avoir convoqué Lorenzi et Richard

Bruno Genesio n'a esquivé aucune question en conférence de presse à l'heure où l'OM se présente à Troyes pour le match de dimanche dans une situation très compliquée.

Début de saison très compliqué pour l’OM, avant-dernier du classement de Ligue 1 et déjà en difficulté en Europa League après seulement six matchs officiels. La série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues a forcément touché le moral des troupes. Mais Bruno Genesio a pris la parole de manière offensive en conférence de presse, à deux jours du match à Troyes qui doit sonner le renouveau de l’OM.

Genesio voulait savoir où l'OM allait

Démentant fermement être touché moralement ou passer son temps à se plaindre, l’entraîneur marseillais a tout de même reconnu avoir voulu discuter avec ses dirigeants pendant cette trêve internationale, afin de faire le point sur la situation du club phocéen. Il assure être rassuré par ce qu’il a entendu, que ce soit sur la façon dont il faut s’en sortir cette saison, et le travail sur le plus long terme.

Sans dévoiler la teneur des propos, Bruno Genesio estime que tout le monde tire désormais dans le même sens. « J'ai discuté avec Greg Lorenzi et Stéphane Richard. C'était important de faire un bilan après le premier cycle de matchs. Si j'ai un message à vous donner, c'est qu'on est dans une situation d'urgence. Il faut être lucide, on reste sur quatre défaites en championnat et il faut stopper ça. C'est ça l'urgence. On sait que la saison sera difficile et on sait pourquoi mais il ne faut pas se dire qu'on ne voit que cette saison. J'avais besoin d'obtenir le message qu'on ne travaillait pas sur du court terme mais aussi la saison prochaine. Je voulais connaître la vision à moyen terme de la nouvelle direction et club pour que l'OM retrouve un statut qui lui convienne. J'ai été rassuré. On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées et la même vue à court terme pour sortir, non pas de la crise mais d'une situation difficile. On a les idées pour réfléchir aussi à moyen terme », a livré Bruno Genesio, qui avait visiblement besoin d’être rassuré sur la direction que prenait l’OM.

S’il ne cache pas que la situation actuelle est compliquée, et que toute la saison à venir s’annonce difficile, Bruno Genesio assure en tout cas être mobilisé à 100 % pour redresser la barre.