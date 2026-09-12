L1 : Monaco refuse toujours la défaite à Strasbourg

4e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Buts : Sane (csc, 52e) et Brunner (72e)

Auteur d’un début de saison canon, l’AS Monaco a lâché ses premiers points de la saison à Strasbourg ce samedi après-midi (1-1).

Dans une rencontre vivante et équilibrée en première mi-temps, tout se décidait après le repos. Avant même l’heure de jeu, Strasbourg ouvrait le score par le défenseur monégasque Sané, qui marquait contre son camp. Un coup dur pour l’ASM, qui restait sur 3 victoires en 3 matchs avant son déplacement à la Meinau.

Mais fort de sa victoire contre le PSG il y a une semaine, l’équipe de Luis Filipe refusait la défaite et sortait une demi-heure de très haut niveau. Homme fort de l’ASM en attaque, Paris Brunner égalisait d’une frappe hallucinante des 25 mètres. De quoi permettre à Monaco de revenir avec un point de Strasbourg. Le club de la Principauté peut même avoir de gros regrets puisque Matthis Abline aurait pu obtenir un penalty dans le temps additionnel, que l’arbitre Eric Wattellier n’a finalement pas accordé contre toute attente.