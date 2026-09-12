L1 : Penalty oublié, Eric Wattellier créé la polémique à Strasbourg

L1 : Penalty oublié, Eric Wattellier créé la polémique à Strasbourg

Ligue 112 sept. , 19:11
parCorentin Facy
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Au coeur de la polémique il y a deux semaines lors du match entre Lille et le Paris Saint-Germain, Eric Wattellier a encore eu un week-end animé. L'arbitre de 39 ans n'a pas sifflé un penalty pourtant assez clair sur Matthis Abline lors de Strasbourg-Monaco.
Alors que les deux équipes étaient à 1-1 après 90 minutes de jeu, l'ancien attaquant de Nantes a assez clairement été accroché au niveau des pieds par le défenseur alsacien Mitchell. Eric Wattellier n'a pas bronché en direct mais a été appelé par la VAR à patienter... sans aller voir les images pour autant. Après une bonne minute d'interruption, les assistants vidéos ont fait savoir à Eric Wattellier qu'il n'avait pas besoin d'aller voir les images et que le jeu pouvait reprendre.
A la grande surprise des commentateurs de Ligue1+, de Luis Filipe ou encore de Matthis Abline, clairement accroché au point que son protège tibias a volé. Un fait de jeu très frustrant pour l'ASM, qui avait l'occasion, avec un possible penalty dans les arrêts de jeu, d'aller chercher sa 4e victoire en 4 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Eric Wattelier de son côté risque de passer encore un sale week-end, deux semaines après la polémique du temps additionnel lors de LOSC-PSG au Stade Pierre Mauroy.
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