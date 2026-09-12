L1 : Penalty oublié, Eric Wattellier créé la polémique à Strasbourg

L'Equipe ? un torchon qui regroupe que des incompétents. ^^
😆😂🤣
Tu es d'un ridicule ! Toujours là à multiplier les messages sur le PSG, et le mec commente meme pas l'actu de son club mdr Et il est fier d'etre l'idiot du village :)
Parle pour toi
oui oui tout le monde voir ca ! les mecs gagnent tous les trophées possible avec le PSG et l'abruti du village explique qu'ils ont leur carrière brisée mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
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|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
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|3
|0
|2
|1
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|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
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|0
|1
|2
|2
|5
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|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Je prends le match #RCSAASM… Éric Wattellier, un shérif !! Il y a peno matin midi soir !!!