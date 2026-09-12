Son transfert à l’OL est annulé, ce joueur revit

Tout proche de s’engager à l’OL en fin de mercato, Youssouf Fofana a pris la direction du FC Séville. Un prêt pour l’instant salvateur pour l’international français du côté de l’Andalousie.

L’Olympique Lyonnais est passé tout proche d’un très gros coup. Lors du dernier jour du mercato estival, Matthieu Louis-Jean avait trouvé un accord total pour la venue en prêt de Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan. Le départ avorté de Nicolas Tagliafico à l’Atlético de Madrid n’a finalement pas libéré la masse salariale suffisante du côté de Lyon, qui a été contraint de renoncer sur le gong à la venue de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco. Une réelle déception pour l’OL et pour l’entraîneur Paulo Fonseca, qui voyait d’un très bon oeil la venue de Fofana.

Ce dernier a finalement été prêté dans les ultimes minutes du mercato au FC Séville. Une aubaine pour le club andalou, qui récupère un joueur déjà très performant. Titulaire contre Valence vendredi soir lors de la victoire de Séville (1-0), Youssouf Fofana a été l’homme du match selon la presse italienne. « 90 % de passes réussies, 100 % de passes longues réussies, 6 récupérations défensives, 8 récupérations de balle et 3 tirs cadrés au total. Fofana a reçu la note de 7/10 de la part de tous les principaux journaux sportifs espagnols » écrit Calcio Mercato, qui suit de près les performances du joueur prêté par l’AC Milan.

Alors que son temps de jeu s’était considérablement réduit en Lombardie, Youssouf Fofana revit au FC Séville et cela va logiquement laisser de très gros regrets du côté de l’OL. Car même si Paulo Fonseca a du choix au milieu de terrain avec Tessmann, Morton, Merah, Nartey ou encore Bidstrup, un renfort d’expérience tel que Fofana n’aurait pas été de trop pour affronter les échéances de la saison 2026-2027, y compris l’Europa League.