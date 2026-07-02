Kamissoko

OM : Genesio a déjà repéré un jeune Marseillais

OM02 juil. , 14:30
parEric Bethsy
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Contraint de revoir sa politique, l’Olympique de Marseille va davantage s’appuyer sur les jeunes. Ça tombe bien, le nouvel entraîneur Bruno Genesio a déjà repéré le milieu malien Nouhoum Kamissoko qu’il compte observer pendant la préparation estivale.
La situation est simple à l’Olympique de Marseille : personne n’est intransférable. L’état des finances empêche Grégory Lorenzi de déclarer des joueurs intouchables. Le directeur sportif va tenter d’éjecter les indésirables en priorité, mais sans retenir des éléments majeurs comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Amine Gouiri, dont les départs ne seraient pas forcément compensés par des recrues équivalentes. Comparé à ses prédécesseurs, Bruno Genesio devra composer avec un effectif moins riche, moins compétitif et probablement rajeuni.
Le club phocéen va effectivement miser sur ses jeunes talents, à commencer par Nouhoum Kamissoko. Selon le compte La Minute OM, le milieu de 21 ans ne manque pas de sollicitations. Des clubs de Ligue 1, dont un membre du top 10, suivent le Marseillais avec attention. Mais aucun d’entre eux ne pourra avancer sur ce dossier puisque la direction olympienne s’oppose à son départ. L’Olympique de Marseille compte sur le milieu défensif pour la saison prochaine.

Trois entrées en Ligue 1

Bien sûr, Bruno Genesio aura aussi son mot à dire. Apparu à trois reprises en fin de saison dernière, pour un total de 20 minutes jouées sous les ordres d’Habib Beye, Nouhoum Kamissoko devra convaincre le nouvel entraîneur cet été. Le coach arrivé libre en provenance du LOSC a prévu de l’observer de près dès le premier stade de préparation estivale, annonce le média Le Phocéen. Il faut croire que le Malien a déjà tapé dans l’œil du technicien. Reste à savoir si le joueur arrivé à l’âge de 18 ans parviendra à saisir cette opportunité, sachant que des recrues viendront probablement enrichir le groupe au fil de l’été.
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Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

je dis ça parce que dans le passé il a mis des batons dans les roues à certains. Il attend de voir mais si ça ne lui plait pas ce qu'il voit, que fera-t-il ? Pour l'instant et pour que tout le monde tire dans le même sens j'aurais préféré qu'il dise bienvenue à marseille, on te soutient... dans sa bouche, j'attends de voir sonne presque comme une menace ou du moins comme un avertissement en fait haha. Déjà une façon de mettre la pression, j'aime pas ça.

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

ça ne veut pas dire qu on aura pas une equipe competitive pour l Europa. si on vend les Moubagna maupay Aubam Hodjberg Balerdi pourquoi pas Aguerd. Harit Garcia, Rulli y a deja de l argent qui rentre, sans perdre en qualité. 1 ou 2 bons coups et on sera pas si mal. Y a deja un vrac d indesirables a faire partir avant de vendre les bons joueurs

Om Dncg Uefa Stephane Richard Enchaine Les Succes

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