OM : Genesio a déjà repéré un jeune Marseillais

Contraint de revoir sa politique, l’Olympique de Marseille va davantage s’appuyer sur les jeunes. Ça tombe bien, le nouvel entraîneur Bruno Genesio a déjà repéré le milieu malien Nouhoum Kamissoko qu’il compte observer pendant la préparation estivale.

La situation est simple à l’Olympique de Marseille : personne n’est intransférable. L’état des finances empêche Grégory Lorenzi de déclarer des joueurs intouchables. Le directeur sportif va tenter d’éjecter les indésirables en priorité, mais sans retenir des éléments majeurs comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Amine Gouiri, dont les départs ne seraient pas forcément compensés par des recrues équivalentes. Comparé à ses prédécesseurs, Bruno Genesio devra composer avec un effectif moins riche, moins compétitif et probablement rajeuni.

Le club phocéen va effectivement miser sur ses jeunes talents, à commencer par Nouhoum Kamissoko. Selon le compte La Minute OM, le milieu de 21 ans ne manque pas de sollicitations. Des clubs de Ligue 1 , dont un membre du top 10, suivent le Marseillais avec attention. Mais aucun d’entre eux ne pourra avancer sur ce dossier puisque la direction olympienne s’oppose à son départ. L’Olympique de Marseille compte sur le milieu défensif pour la saison prochaine.

Trois entrées en Ligue 1

Bien sûr, Bruno Genesio aura aussi son mot à dire. Apparu à trois reprises en fin de saison dernière, pour un total de 20 minutes jouées sous les ordres d’Habib Beye, Nouhoum Kamissoko devra convaincre le nouvel entraîneur cet été. Le coach arrivé libre en provenance du LOSC a prévu de l’observer de près dès le premier stade de préparation estivale, annonce le média Le Phocéen. Il faut croire que le Malien a déjà tapé dans l’œil du technicien. Reste à savoir si le joueur arrivé à l’âge de 18 ans parviendra à saisir cette opportunité, sachant que des recrues viendront probablement enrichir le groupe au fil de l’été.