OM : Expert mercato, Longoria prend une leçon du PSG

Réputé pour ses compétences sur le marché des transferts, Pablo Longoria présente pourtant un bilan négatif au niveau du trading de joueurs. Le président de l’Olympique de Marseille est surclassé par d’autres écuries de Ligue 1 comme le Racing Club de Lens, le LOSC et le Paris Saint-Germain.

Félicité pour son recrutement estival, l’Olympique de Marseille n’a pas toujours pris les bonnes décisions au mercato . Le pensionnaire du Vélodrome a parfois du mal à réaliser des plus-values sur les ventes de ses joueurs. Une tendance confirmée par les chiffres de l’Observatoire du football. Dans sa lettre de la semaine, le CIES calcule le bilan des clubs en fonction de leurs dépenses et de leurs ventes depuis janvier 2021.

Et dans ce domaine, malgré la belle réputation de son président Pablo Longoria, le vice-champion de France ne fait pas partie des bons élèves. Au contraire ! Avec 295 M€ dépensés et 264 M€ reçus, l’Olympique de Marseille présente un bilan de -31 M€. C’est loin, très loin du résultat estimé pour l’Eintracht Francfort, impressionnant leader de ce classement avec un bilan positif de 286 M€ (78 M€ de dépenses, 364 M€ de recettes) ! La direction marseillaise n’a pas connu la même réussite et voit même certaines écuries de Ligue 1 la devancer assez nettement.

Le Racing Club de Lens, avec 122 M€ misés et 256 M€ obtenus sur la période concernée, affiche un résultat positif de 134 millions d’euros. C’est pas mal non plus chez le voisin lillois dont le bénéficie annoncé est de 112 M€ (37 M€ d’achat, 149 M€ de vente). A noter aussi que le Paris Saint-Germain fait beaucoup mieux que l’Olympique de Marseille. Malgré son ancienne politique orientée vers les stars et les critiques sur sa capacité à vendre, le champion d’Europe possède tout de même un bilan à +56 M€ (155 M€ déboursés, 211 M€ encaissés).