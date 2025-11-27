ICONSPORT_276253_0011
Pablo Longoria - Olympique de Marseille

OM : Expert mercato, Longoria prend une leçon du PSG

OM27 nov. , 18:00
parEric Bethsy
0
Réputé pour ses compétences sur le marché des transferts, Pablo Longoria présente pourtant un bilan négatif au niveau du trading de joueurs. Le président de l’Olympique de Marseille est surclassé par d’autres écuries de Ligue 1 comme le Racing Club de Lens, le LOSC et le Paris Saint-Germain.
Félicité pour son recrutement estival, l’Olympique de Marseille n’a pas toujours pris les bonnes décisions au mercato. Le pensionnaire du Vélodrome a parfois du mal à réaliser des plus-values sur les ventes de ses joueurs. Une tendance confirmée par les chiffres de l’Observatoire du football. Dans sa lettre de la semaine, le CIES calcule le bilan des clubs en fonction de leurs dépenses et de leurs ventes depuis janvier 2021.
Et dans ce domaine, malgré la belle réputation de son président Pablo Longoria, le vice-champion de France ne fait pas partie des bons élèves. Au contraire ! Avec 295 M€ dépensés et 264 M€ reçus, l’Olympique de Marseille présente un bilan de -31 M€. C’est loin, très loin du résultat estimé pour l’Eintracht Francfort, impressionnant leader de ce classement avec un bilan positif de 286 M€ (78 M€ de dépenses, 364 M€ de recettes) ! La direction marseillaise n’a pas connu la même réussite et voit même certaines écuries de Ligue 1 la devancer assez nettement.

Lire aussi

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?
Le Racing Club de Lens, avec 122 M€ misés et 256 M€ obtenus sur la période concernée, affiche un résultat positif de 134 millions d’euros. C’est pas mal non plus chez le voisin lillois dont le bénéficie annoncé est de 112 M€ (37 M€ d’achat, 149 M€ de vente). A noter aussi que le Paris Saint-Germain fait beaucoup mieux que l’Olympique de Marseille. Malgré son ancienne politique orientée vers les stars et les critiques sur sa capacité à vendre, le champion d’Europe possède tout de même un bilan à +56 M€ (155 M€ déboursés, 211 M€ encaissés).
0
Derniers commentaires

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

ma pathetique vie tu en reverais. Pourquoi 1997 ? parce que en 96 l'OM etait en ligue 2 tout simplement. Tu dis que lyon a existé 10 ans , alors je te montre que sur 28 ans l'OL est largement devant l'OM

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

les memes qui disent que l'Arena auraient été rentables citiquaient Aulas d'etre un agent immobilier, un promotteur ou un marchand de bien et plus un president de club

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

