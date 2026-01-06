ICONSPORT_280510_0150
OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi

06 janv.
Hadrien Rivayrand
L’OM s’est incliné face au FC Nantes ce dimanche en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Une défaite surprise des Phocéens qui ne joue pas en faveur de Roberto De Zerbi.
L’Olympique de Marseille a mal entamé l’année 2026, s’inclinant au Stade Vélodrome face à Nantes. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont rien montré de convaincant. Leur fébrilité défensive, combinée à une nervosité palpable, n’a pas joué en faveur des Phocéens.
L’entraîneur italien commence à être de plus en plus critiqué sur la Canebière. Les supporters et observateurs peinent à percevoir sa patte sur l’équipe. Christophe Dugarry ne dira pas le contraire. Selon lui, l’ancien de Sassuolo n’est pas au niveau d’un club comme l’OM.

De Zerbi en prend pour son grande 

Sur l'antenne de RMC, le consultant s'est notamment lâché sur l'entraîneur de l'Olympique de Marseille : « Tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, mais encore une fois, tu le relances au Vélodrome. Nantes a fait un super match. Je ne comprends pas de Zerbi. Je ne sais pas ce que fait ce monsieur. Arrête la psychologie, on te demande juste d'être entraîneur. (...) La marche est trop haute. De Zerbi est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre. Il est là depuis 18 mois, mais ça ne progresse pas. Pour l'OM, il faut un tacticien, un mec qui sent le football, qui soit inspiré. Lui, il est totalement perdu »

Roberto De Zerbi et ses hommes n’auront pas trop le temps de cogiter suite à leur revers contre le FC Nantes, puisque le Trophée des champions face au PSG attend déjà l’OM au Koweit. En cas de victoire contre le club de la capitale, nul doute que l’Italien calmerait quelque peu la grogne à son sujet. Mais rien n’est moins sûr après les dernières prestations mitigées de l’Olympique de Marseille, qui joue très gros ce mois de janvier.
Loading