Stade Océane

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 128 févr. , 20:15
parMehdi Lunay
3
24e journée de Ligue 1
Compo du Havre : Diaw - Lloris, Pembele, Seko, Zagadou - Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Boufal - Soumaré
Compo du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Vitinha, Zaire-Emery, Dro Fernandez - Lee, Kvaratskhelia, Barcola
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

