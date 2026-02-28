Risser vendu, Lens capitule et dévoile son successeur

Auteur d’une saison très solide sous les couleurs du RC Lens, Robin Risser est très courtisé. Lens sait qu’il sera difficile de retenir le gardien de 21 ans et a déjà plusieurs noms en tête pour le remplacer.

Du haut de ses 21 ans, Robin Risser réalise actuellement la plus belle saison de sa carrière . Le gardien du RC Lens brille chez les Sang et Or, au point de s’imposer comme un candidat naturel pour une place dans le groupe de l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ex-gardien de Strasbourg s’inscrit sur la durée avec le club nordiste. Mais un départ lors du prochain mercato n’est pas non plus à exclure au vu de l’énorme cote de Robin Risser sur le marché des transferts.

Plusieurs clubs en Premier League dont Tottenham sont notamment intéressés par le gardien français d’1m93. Lens a prouvé ces dernières années que personne n’était intransférable et que chaque joueur pouvait partir en cas de très grosse proposition financière. Une tendance confirmée par les informations relayées par TransferFeed.

Noah Raveyre dans le viseur de Lens

Robin Risser est très suivi en Europe et un départ n’est pas à exclure d’autant que dans le même temps, Lens avance sur sa succession. Effectivement, en cas de départ de l’ancien Strasbourgeois, le Racing Club de Lens a coché le nom de Noah Raveyre, actuel gardien du Pau FC en Ligue 2. Les Sang et Or souhaitent poursuivre leur stratégie de recrutement axée sur des joueurs méconnus évoluant dans des championnats de seconde zone ou en deuxième division française.

